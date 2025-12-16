$42.250.05
Трамп подает в суд на BBC на $10 млрд из-за якобы искажения его речи

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дональд Трамп подал иск в суд Майами против BBC на 10 миллиардов долларов за клевету и нарушение закона Флориды о торговой практике. Иск касается смонтированных кадров речи Трампа, показанных в программе Panorama.

Трамп подает в суд на BBC на $10 млрд из-за якобы искажения его речи

Иск против Британской телерадиовещательной корпорации (BBC) был подан в понедельник в федеральный суд в Майами. Иск содержит одно требование о якобы клевете и еще одно — о нарушении BBC закона штата Флорида о торговой практике. Трамп требует не менее 5 миллиардов долларов возмещения по каждому пункту, а также других расходов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Алехандро Брито, адвокат Трампа, подтвердил, что общая сумма заявленных убытков составляет 10 миллиардов долларов. Некоторые медиа, в частности Bloomberg News, изначально сообщали, что иск подан на сумму 5 миллиардов долларов.

Трамп пригрозил подать в суд после того, как глава BBC Самир Шах 10 ноября признал, что смонтированные кадры речи Трампа, показанные в программе Panorama в 2024 году, ошибочно создали "впечатление прямого призыва к насильственным действиям". Через несколько дней вещатель обнародовал второе извинение, но отклонил требование президента о компенсации.

Я подаю в суд на BBC за то, что они вложили мне слова в уста. Буквально, они вложили мне слова в уста. Они заставили меня говорить то, чего я никогда не говорил

- сказал Трамп в понедельник в Белом доме.

BBC пока не предоставила ответа на запрос о комментарии.

В США против Трампа подали иск из-за строительства бального зала в Белом доме13.12.25, 08:38 • 5158 просмотров

Документальный фильм создавал впечатление, что Трамп призывал своих сторонников "пойти в Капитолий" и "бороться до конца" перед беспорядками. На самом же деле он сказал, что они должны "поддержать наших храбрых сенаторов и конгрессменов и конгрессвумен". Фраза "бороться до конца" исходила из другой части речи.

В иске утверждается, что монтаж был "дерзкой попыткой вмешаться и повлиять на исход выборов в ущерб президенту Трампу".

Этот случай фальсификации — в форме искажения содержания и склеивания совершенно не связанных между собой фрагментов слов — является частью давней практики BBC по манипулированию речами президента Трампа и представлению контента обманчивым способом с целью его очернения, в частности путем выдумывания призывов к насилию, которых он никогда не делал

- заявил адвокат Трампа в исковом заявлении.

В прошлом месяце BBC выполнила часть требований Трампа, обнародовав официальное извинение и сняв с эфира программу под названием "Трамп: Второй шанс", которая вышла за неделю до президентских выборов 2024 года. Это произошло после неожиданных ноябрьских отставок генерального директора BBC Тима Дэви и руководителя новостей Деборы Тернесс несколькими днями ранее.

Реакция BBC была признана Трампом недостаточной, и в прошлом месяце он повысил свои требования с 1 миллиарда до 5 миллиардов долларов, общаясь с журналистами на борту Air Force One.

Дональд Трамп угрожает BBC иском на 1 миллиард долларов из-за редактирования его речи10.11.25, 20:55 • 7793 просмотра

Напомним

Трамп имеет историю судебных исков против медиа за освещение, которое президент считает несправедливым или предвзятым. Используя или угрожая использовать суды и полномочия своей администрации, Трамп уже заставил некоторые из крупнейших медиа США пойти на существенные уступки.

CBS согласилась выплатить 16 миллионов долларов для урегулирования иска президента, который обвинил сеть во вмешательстве в выборы из-за того, как программа 60 Minutes смонтировала цитату из интервью с кандидатом в президенты Камалой Харрис, что, по его словам, сделало ее высказывания более связными.

ABC выплатила аналогичную сумму для урегулирования иска относительно неправильного утверждения ведущего новостей Джорджа Стефанопулоса о том, что Трампа "признали виновным в изнасиловании" в деле Э. Джин Кэрролл, тогда как жюри признало его ответственным лишь за сексуальное насилие. Жюри не приняло утверждение Кэрролл об изнасиловании.

Президент также имеет многомиллиардные иски, находящиеся на рассмотрении во Флориде, против New York Times и Wall Street Journal по обвинениям в клевете, которые обе организации отрицают. Times была подана в суд из-за якобы систематического освещения, которое нанесло ущерб бренду и репутации президента, тогда как Journal — из-за публикации о том, что Трамп якобы отправил вульгарную поздравительную записку с днем рождения опозоренному финансисту Джеффри Эпштейну в 2003 году.

В то же время существуют существенные юридические различия между претензиями к BBC и американским медиакомпаниям, которые Трамп ранее атаковал. Документальный фильм Panorama, являющийся центром спора, никогда не транслировался в США, а доступ к программе был геоблокирован на стриминговом сервисе BBC.

Президенту также нужно будет доказать, что BBC действовала с "реальным злым умыслом" в отношении него во время монтажа документального фильма — это высокий стандарт для публичных лиц, установленный Верховным судом США в 1964 году с целью защиты свободы слова.

Администрация Трампа просит суд отклонить иск об ограничении абортивных пилюль - NYT06.05.25, 11:22 • 10902 просмотра

Ольга Розгон

