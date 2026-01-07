Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город Абданан

Протестующие в Иране полностью взяли под контроль город Абданан, находящийся в западной провинции Илам, у границы с Ираком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times Now News.

Детали

Город Абданан стал первым городом в Иране, который полностью вышел из-под контроля официальных властей во время восстания. В то же время продолжаются столкновения в Тегеране и других городах страны.

Сообщается, что в Абданане силовики перешли на сторону протестующих и населенный пункт фактически захватили противники власти. На улицах произошли погромы и поджоги автомобилей.

В сети появилось видео протестов в городе - также опубликованы кадры того, как полицейские машут демонстрантам и аплодируют им, стоя на крыше здания.

Дополнительно

Город Абданан расположен на востоке Илама, на высоте 844 метров над уровнем моря, а также на расстоянии 460 километров к северо-западу от Тегерана. По состоянию на 2016 год в городе насчитывалось 23 946 человек.

Напомним

Верховный политический и духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи планирует бежать из страны в Москву вместе с ближайшим окружением, если протесты в стране не утихнут.