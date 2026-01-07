Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто Абданан

Протестувальники в Ірані повністю взяли під контроль місто Абданан, що знаходиться у західній провінції Ілам, біля кордону з Іраком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times Now News.

Деталі

Місто Абданан стало першим містом в Ірані, яке повністю вийшло з-під контролю офіційної влади час повстання. Водночас продовжуються сутички в Тегерані і інших містах країни.

Повідомляється, що в Абданані силовики перейшли на бік протестувальників і населений пункт фактично захопили противники влади. На вулицях відбулись погроми та підпали автівок.

В мережі з’явилось відео протестів в місті - також опубліковані кадри того, як поліцейські махають демонстрантам і аплодують їм, стоячи на даху будівлі.

Додатково

Місто Абданан розташоване на сході Ілама, на висоті 844 метрів над рівнем моря, а також на відстані 460 кілометрів на північний захід від Тегерана. Станом на 2016 рік у місті нараховувалось 23 946 людей.

Нагадаємо

Верховний політичний і духовний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї планує тікати з країни до москви разом з найближчим оточенням, якщо протести в країні не стихнуть.