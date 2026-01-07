Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто Абданан

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 січня, 19:00 • 17343 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 35342 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 115747 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 183820 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 72126 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 84827 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 65349 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 85600 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 166454 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 65070 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
92%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - ЗеленськийVideo6 січня, 22:31 • 10954 перегляди
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 14247 перегляди
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 4562 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні02:57 • 9990 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 14828 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 43303 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 80602 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 166456 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 108695 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 165427 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 21344 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 41602 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 85171 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 77480 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 72230 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто Абданан

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Місто Абданан у провінції Ілам повністю перейшло під контроль протестувальників, ставши першим населеним пунктом, захопленим противниками влади. Силовики перейшли на бік мітингувальників, а в місті відбулися погроми та підпали автомобілів.

Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто Абданан

Протестувальники в Ірані повністю взяли під контроль місто Абданан, що знаходиться у західній провінції Ілам, біля кордону з Іраком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times Now News.

Деталі

Місто Абданан стало першим містом в Ірані, яке повністю вийшло з-під контролю офіційної влади час повстання. Водночас продовжуються сутички в Тегерані і інших містах країни.

Повідомляється, що в Абданані силовики перейшли на бік протестувальників і населений пункт фактично захопили противники влади. На вулицях відбулись погроми та підпали автівок.

В мережі з’явилось відео протестів в місті - також опубліковані кадри того, як поліцейські махають демонстрантам і аплодують їм, стоячи на даху будівлі.

Додатково

Місто Абданан розташоване на сході Ілама, на висоті 844 метрів над рівнем моря, а також на відстані 460 кілометрів на північний захід від Тегерана. Станом на 2016 рік у місті нараховувалось 23 946 людей.

Нагадаємо

Верховний політичний і духовний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї планує тікати з країни до москви разом з найближчим оточенням, якщо протести в країні не стихнуть.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Алі Хаменеї
Ірак
Тегеран
Іран