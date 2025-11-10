Дональд Трамп угрожает BBC иском на 1 миллиард долларов из-за редактирования его речи

Президент США Дональд Трамп угрожает судебным иском против BBC из-за редактирования его речи от 6 января 2021 года. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Дональд Трамп пригрозил в понедельник подать иск на BBC на сумму 1 млрд долларов, углубив кризис в главной государственной телерадиокомпании Великобритании из-за ее освещения деятельности его администрации. Этот шаг был сделан на следующий день после неожиданной отставки генерального директора телерадиокомпании и ее высшего руководителя новостного отдела - пишет издание.

Оба попали под критику из-за освещения высказываний президента США 6 января 2021 года - в день, когда мятежники ворвались в здание Конгресса США.

Пресс-секретарь Трампа назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной"

Представитель BBC заявил: "Мы рассмотрим письмо и ответим непосредственно в надлежащее время".

Генеральный директор BBC Тим Дэви и исполнительный директор новостей Дебора Тернесс объявили о своей отставке в воскресенье вечером, что повлекло за собой беспрецедентный кризис руководства BBC после недели горячих заголовков, ставивших под сомнение политическую беспристрастность телерадиокомпании, и серии прямых атак со стороны представителей правого крыла британской политики, а также команды самого Трампа.

В письме от юридической команды Трампа, полученном POLITICO, BBC установлен срок до 17:00 по восточному стандартному времени (22:00 по британскому времени) этой пятницы, 14 ноября, чтобы "отозвать" любые "ложные, дискредитирующие, уничижительные и провокационные заявления" о нем, и обвиняет телерадиокомпанию в причинении "значительного финансового и репутационного ущерба" президенту - добавляет издание.

В письме указано, что невыполнение этого требования будет означать, что Трамп "не будет иметь другого выбора, как защищать свои законные и справедливые права, которые являются исключительно его прерогативой и не подлежат отказу, в частности путем подачи иска о возмещении убытков на сумму не менее 1 млрд долларов.

Представитель команды Трампа заявил: "BBC опозорила президента Трампа, намеренно и обманным образом отредактировав свой документальный фильм, чтобы попытаться вмешаться в президентские выборы. Президент Трамп и впредь будет привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложь, обман и фейковые новости".

Последний скандал вокруг BBC разразился на прошлой неделе, когда газета Telegraph опубликовала служебную записку, написанную Майклом Прескоттом, бывшим советником BBC по стандартам, в которой освещался ряд предполагаемых недостатков в ее содержании. Среди них было освещение вопросов трансгендеров, войны в Газе и президентства Трампа.

Наиболее возмутительным утверждением было то, что кадры из шоу "Панорама" были выборочно отредактированы, чтобы ложно намекнуть, будто президент США сказал своим сторонникам в январе 2021 года: "Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами, и мы будем бороться. Мы будем бороться, как в аду".

Как оказалось, эти слова были вырваны из частей речи, интервалы между которыми были почти час, и опущена часть, в которой Трамп сказал, что хочет, чтобы его сторонники "мирно и патриотично выражали свое мнение".

Напомним

Генеральный директор британской компании общественного телерадиовещания BBC Тим Дэви и генеральный директор новостей Дебора Тернесс ушли в отставку из-за скандала с подделкой речи президента США Дональда Трампа.