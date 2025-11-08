Пресс-секретарь Трампа назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной"

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной" в откровенном интервью, опубликованном после обвинений вещателя в предвзятости, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Кэролайн Ливитт, высокопоставленный чиновник Белого дома в администрации Трампа, заявила, что просмотр выпусков BBC во время поездок в Великобританию "портит" ей день, добавив, что налогоплательщики "вынуждены платить за левую пропагандистскую машину".

Комментарии Ливитт прозвучали после того, как депутаты парламента заявили, что корпорация имеет "серьезные вопросы" о том, как речь президента США была отредактирована в документальном фильме BBC Panorama.

Документ, попавший в руки The Telegraph, свидетельствует о том, что один из выпусков программы о текущих событиях "полностью ввел в заблуждение" зрителей, объединив две части речи.

В программе Трамп заявил, что в день беспорядков 6 января 2021 года он пойдет со своими сторонниками к Капитолию, призвав их "бороться как в аду". Однако из выступления был опущен фрагмент, где Трамп призывал присутствующих "мирно и патриотично выразить свое мнение".

В интервью газете Telegraph Ливитт заявила: "Этот намеренно лживый, выборочно отредактированный ролик BBC — еще одно доказательство того, что это полностью, на 100% фейковые новости, которые больше не должны быть на экранах телевизоров великих граждан Соединенного Королевства.

"Каждый раз, когда я еду в Соединенное Королевство с президентом Трампом и вынуждена смотреть BBC в наших гостиничных номерах, я теряю контроль над их откровенной пропагандой и ложью о президенте Соединенных Штатов и обо всем, что он делает, чтобы сделать Америку лучше, а мир безопаснее".

Добавим

Ранее The Telegraph сообщила о внутреннем документе BBC, написанном бывшим независимым советником Совета редакционных рекомендаций и стандартов BBC Майклом Прескоттом.

В документе Прескотт, среди прочего, обращает внимание на монтаж речи Трампа в фильме "Панорама", который транслировался непосредственно перед прошлогодними выборами в США.

ВВС, как отметил Прескотт, объединила два разных выступления Трампа 6 января 2021 года перед тем, как некоторые из его сторонников напали на здание Капитолия США. Из его речи была пропущена часть, где он призывал людей выразить свое мнение "мирным путем".

BBC заявила, что не комментирует утечки информации, но тщательно рассматривает отзывы.