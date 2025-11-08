Пресс-секретарь Трампа назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной"

ukenru
17:24 • 7068 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
16:00 • 15022 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
14:50 • 24754 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
14:33 • 31087 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 53092 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 93958 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 94054 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 132645 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 96145 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 76678 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ЕС заговорили о 20-м пакете санкций против рф8 ноября, 10:27 • 5602 просмотра
В Покровске продолжаются уличные бои, россияне маскируются под гражданских - спикер 7-го корпуса ДШВ8 ноября, 10:32 • 9696 просмотра
США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп8 ноября, 10:43 • 39351 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба8 ноября, 11:44 • 41879 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 9816 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 93960 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 132646 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 96146 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 76679 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 51574 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Киевская область
Харьковская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 9876 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 31810 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 94054 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 37433 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 45809 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Фильм

Пресс-секретарь Трампа назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной"

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Дональда Трампа, назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной" после обвинений вещателя в предвзятости. Она заявила, что просмотр BBC "портит" ей день, а налогоплательщики "вынуждены платить за левую пропагандистскую машину".

Пресс-секретарь Трампа назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной"

Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Ливитт назвала BBC "на 100% фейковыми новостями" и "пропагандистской машиной" в откровенном интервью, опубликованном после обвинений вещателя в предвзятости, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Кэролайн Ливитт, высокопоставленный чиновник Белого дома в администрации Трампа, заявила, что просмотр выпусков BBC во время поездок в Великобританию "портит" ей день, добавив, что налогоплательщики "вынуждены платить за левую пропагандистскую машину".

Комментарии Ливитт прозвучали после того, как депутаты парламента заявили, что корпорация имеет "серьезные вопросы" о том, как речь президента США была отредактирована в документальном фильме BBC Panorama.

Документ, попавший в руки The Telegraph, свидетельствует о том, что один из выпусков программы о текущих событиях "полностью ввел в заблуждение" зрителей, объединив две части речи.

В программе Трамп заявил, что в день беспорядков 6 января 2021 года он пойдет со своими сторонниками к Капитолию, призвав их "бороться как в аду". Однако из выступления был опущен фрагмент, где Трамп призывал присутствующих "мирно и патриотично выразить свое мнение".

В интервью газете Telegraph Ливитт заявила: "Этот намеренно лживый, выборочно отредактированный ролик BBC — еще одно доказательство того, что это полностью, на 100% фейковые новости, которые больше не должны быть на экранах телевизоров великих граждан Соединенного Королевства.

"Каждый раз, когда я еду в Соединенное Королевство с президентом Трампом и вынуждена смотреть BBC в наших гостиничных номерах, я теряю контроль над их откровенной пропагандой и ложью о президенте Соединенных Штатов и обо всем, что он делает, чтобы сделать Америку лучше, а мир безопаснее".

"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25.10.25, 14:20 • 89319 просмотров

Добавим

Ранее The Telegraph сообщила о внутреннем документе BBC, написанном бывшим независимым советником Совета редакционных рекомендаций и стандартов BBC Майклом Прескоттом.

В документе Прескотт, среди прочего, обращает внимание на монтаж речи Трампа в фильме "Панорама", который транслировался непосредственно перед прошлогодними выборами в США.

ВВС, как отметил Прескотт, объединила два разных выступления Трампа 6 января 2021 года перед тем, как некоторые из его сторонников напали на здание Капитолия США. Из его речи была пропущена часть, где он призывал людей выразить свое мнение "мирным путем".

BBC заявила, что не комментирует утечки информации, но тщательно рассматривает отзывы.

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Фильм
Столкновения
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Хранитель
Белый дом
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты