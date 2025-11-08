Прессекретарка Трампа назвала BBC "на 100% фейковими новинами" та "пропагандистською машиною"

Прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Лівітт назвала BBC "на 100% фейковими новинами" та "пропагандистською машиною" у відвертому інтерв'ю, опублікованому після звинувачень мовника в упередженості, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Керолайн Лівітт, високопосадовець Білого дому в адміністрації Трампа, заявила, що перегляд випусків BBC під час поїздок до Великої Британії "псує" їй день, додавши, що платники податків "змушені платити за ліву пропагандистську машину".

Коментарі Лівітт прозвучали після того, як депутати парламенту заявили, що корпорація має "серйозні питання" про те, як промова президента США була відредагована в документальному фільмі BBC Panorama.

Документ, який потрапив до рук The Telegraph, свідчить про те, що один із випусків програми про поточні події "повністю ввів в оману" глядачів, поєднавши дві частини мови.

У програмі Трамп заявив, що у день заворушень 6 січня 2021 він піде зі своїми прихильниками до Капітолію, закликавши їх "боротися як у пеклі". Проте з виступу було опущено фрагмент, де Трамп закликав присутніх "мирно та патріотично висловити свою думку".

В інтерв'ю газеті Telegraph Лівітт заявила: "Цей навмисне брехливий, вибірково відредагований ролик BBC — ще один доказ того, що це повністю, на 100% фейкові новини, які більше не мають бути на екранах телевізорів великих громадян Сполученого Королівства.

"Кожного разу, коли я їду до Сполученого Королівства з президентом Трампом і змушена дивитися BBC у наших готельних номерах, я втрачаю контроль над їхньою відвертою пропагандою та брехнею про президента Сполучених Штатів і про все, що він робить, щоб зробити Америку кращою, а світ безпечнішим".

Додамо

Раніше The Telegraph повідомила про внутрішній документ BBC, написаний колишнім незалежним радником Ради редакційних рекомендацій та стандартів BBC Майклом Прескоттом.

У документі Прескотт, серед іншого, звертає увагу на монтаж промови Трампа у фільмі "Панорама", який транслювався безпосередньо перед тогорічними виборами в США.

ВВС, як зазначив Прескотт, поєднала два різних виступа Трампа 6 січня 2021 року перед тим, як деякі з його прихильників напали на будівлю Капітолію США. З його промови було пропущено частину, де він закликав людей висловити свою думку "мирним шляхом".

BBC заявила, що не коментує витоки інформації, але ретельно розглядає відгуки.