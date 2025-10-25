$41.900.00
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не назве нову бальну залу Білого дому на свою честь, назвавши такі повідомлення фейковими новинами. Нове приміщення, що будується замість знесеного Східного крила, призначене для офіційних урочистостей.

"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру називати нову бальну залу у Білому домі, яку будують замість знесеного Східного крила, на свою честь. Про це Трамп заявив перед вильотом до Малайзії, передає УНН.

Деталі

"Це прекрасна кімната, велика кімната. Я не маю наміру називати її своїм ім'ям, це було фейковими новинами. Мабуть, назвемо її Президентською бальною залою або чимось подібним. Ми ще не думали про назву", - сказав Трамп.

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі наприкінці жовтня. Наразі триває демонтаж східного крила резиденції. Нове приміщення призначене для проведення офіційних урочистостей та державних подій.

The Independent повідомляло, що Трамп планує назвати на свою честь нову бальну залу Білого дому, яку будують замість знесеного Східного крила.

Павло Башинський

Новини Світу
Малайзія
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки