"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен называть новый бальный зал в Белом доме, который строят вместо снесенного Восточного крыла, в свою честь. Об этом Трамп заявил перед вылетом в Малайзию, передает УНН.

Детали

"Это прекрасная комната, большая комната. Я не намерен называть ее своим именем, это были фейковые новости. Пожалуй, назовем ее Президентским бальным залом или чем-то подобным. Мы еще не думали о названии", - сказал Трамп.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме в конце октября. Сейчас идет демонтаж восточного крыла резиденции. Новое помещение предназначено для проведения официальных торжеств и государственных событий.

The Independent сообщало, что Трамп планирует назвать в свою честь новый бальный зал Белого дома, который строят вместо снесенного Восточного крыла.