"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что не назовет новый бальный зал Белого дома в свою честь, назвав такие сообщения фейковыми новостями. Новое помещение, строящееся вместо снесенного Восточного крыла, предназначено для официальных торжеств.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен называть новый бальный зал в Белом доме, который строят вместо снесенного Восточного крыла, в свою честь. Об этом Трамп заявил перед вылетом в Малайзию, передает УНН.
Детали
"Это прекрасная комната, большая комната. Я не намерен называть ее своим именем, это были фейковые новости. Пожалуй, назовем ее Президентским бальным залом или чем-то подобным. Мы еще не думали о названии", - сказал Трамп.
Дополнение
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме в конце октября. Сейчас идет демонтаж восточного крыла резиденции. Новое помещение предназначено для проведения официальных торжеств и государственных событий.
The Independent сообщало, что Трамп планирует назвать в свою честь новый бальный зал Белого дома, который строят вместо снесенного Восточного крыла.