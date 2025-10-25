$41.900.00
06:30 • 5190 перегляди
Трамп анонсував обговорення війни рф проти України з Сі Цзіньпіном: хоче допомоги Пекіна
03:58 • 11459 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами, на півдні до +17°Photo
24 жовтня, 17:15 • 27786 перегляди
В суботу Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 45949 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 35830 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 37838 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 31190 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 51499 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 27618 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 20695 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2662 перегляди

Дональд Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому площею 90 тис. квадратних футів на свою честь. Проєкт вартістю 300 мільйонів доларів фінансується приватними донорами, включаючи великі технологічні компанії.

Президент США Дональд Трамп, за повідомленнями, планує назвати на свою честь нову бальну залу Білого дому, яку будують замість знесеного Східного крила. Про це пише видання The Independent, передає УНН.

Деталі

"Дональд Трамп планує назвати на свою честь нову бальну залу Білого дому площею 90 тис. квадратних футів, а чиновники вже називають її "Бальною залою президента Дональда Трампа", - пише видання.

Проєкт, вартість якого оцінюється приблизно в 300 мільйонів доларів, фінансується приватними донорами, зокрема внесками таких великих технологічних компаній, як Amazon, Apple, Google, HP та Microsoft.

На супутникових знімках показали знесення Східного крила Білого дому24.10.25, 08:31 • 3898 переглядiв

"Бригади почали зносити історичне східне крило Білого дому, щоб звільнити місце для розкішної бальної зали, яку Трамп має намір використовувати для державних обідів та заходів до 2029 року. Знесення викликало широке засудження, а Петті Девіс, дочка Рональда Рейгана, висловила глибоке обурення з приводу "повного руйнування" понад 100-річної споруди", - додає видання.

"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа23.10.25, 17:35 • 2958 переглядiв

У Білому домі заявили, що "історичний благоустрій" не здійснюється за рахунок платників податків і забезпечить давно необхідні оновлення для майбутніх поколінь, попри критику.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі наприкінці жовтня. Наразі триває демонтаж східного крила резиденції. Нове приміщення призначене для проведення офіційних урочистостей та державних подій.


Павло Башинський

