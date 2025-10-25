Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ
Київ • УНН
Дональд Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому площею 90 тис. квадратних футів на свою честь. Проєкт вартістю 300 мільйонів доларів фінансується приватними донорами, включаючи великі технологічні компанії.
Президент США Дональд Трамп, за повідомленнями, планує назвати на свою честь нову бальну залу Білого дому, яку будують замість знесеного Східного крила. Про це пише видання The Independent, передає УНН.
Деталі
"Дональд Трамп планує назвати на свою честь нову бальну залу Білого дому площею 90 тис. квадратних футів, а чиновники вже називають її "Бальною залою президента Дональда Трампа", - пише видання.
Проєкт, вартість якого оцінюється приблизно в 300 мільйонів доларів, фінансується приватними донорами, зокрема внесками таких великих технологічних компаній, як Amazon, Apple, Google, HP та Microsoft.
На супутникових знімках показали знесення Східного крила Білого дому24.10.25, 08:31 • 3898 переглядiв
"Бригади почали зносити історичне східне крило Білого дому, щоб звільнити місце для розкішної бальної зали, яку Трамп має намір використовувати для державних обідів та заходів до 2029 року. Знесення викликало широке засудження, а Петті Девіс, дочка Рональда Рейгана, висловила глибоке обурення з приводу "повного руйнування" понад 100-річної споруди", - додає видання.
"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа23.10.25, 17:35 • 2958 переглядiв
У Білому домі заявили, що "історичний благоустрій" не здійснюється за рахунок платників податків і забезпечить давно необхідні оновлення для майбутніх поколінь, попри критику.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі наприкінці жовтня. Наразі триває демонтаж східного крила резиденції. Нове приміщення призначене для проведення офіційних урочистостей та державних подій.