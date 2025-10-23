"Робить що хоче, поки уряд не працює": демократи США стурбовані знесенням частини Білого дому для будівництва бального залу Трампа
Київ • УНН
Представники Демократичної партії в Палаті представників США висловили стурбованість рішенням Дональда Трампа щодо будівництва бального залу. Це передбачає знесення частини східного крила Білого дому, на що вже розпочато роботи.
Деталі
У листі до президента США троє демократів висловили занепокоєння щодо "прозорості, пріоритетів фінансування, фізичної цілісності Білого дому та етичної цілісності адміністрації, яка в ньому розміщується". Авторами листа є Роберт Гарсія, Яссамін Ансарі і Джаред Хаффман.
За словами Роберта Гарсії, Дональд Трамп "робить те, що хоче, поки уряд США не працює через шатдаун".
Нагадаємо
У серпні 2025 року Дональд Трамп оголосив про плани будівництва нового бального залу на території Білого дому вартістю 200 мільйонів доларів. Тоді повідомлялось, що простір площею понад 8 тисяч квадратних метрів вміщуватиме до 650 гостей і стане першою масштабною архітектурною зміною резиденції з 1948 року.
У жовтні поточного року Трамп оголосив про початок будівництва вищезгаданого бального залу. Бригади будівельників розпочали демонтаж частини східного крила резиденції президента США.