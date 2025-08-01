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Financial Times

Трамп побудує розкішний бальний зал у Білому домі за 200 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Президент США оголосив про будівництво нового бального залу вартістю 200 мільйонів доларів на території Білого дому. Простір площею 8 тисяч квадратних метрів вміщуватиме до 650 гостей і стане першою масштабною архітектурною зміною резиденції з 1948 року.

Трамп побудує розкішний бальний зал у Білому домі за 200 мільйонів доларів

Президент США Дональд Трамп оголосив про будівництво нового бального залу на території Білого дому вартістю 200 мільйонів доларів. Простір площею понад 8 тисяч квадратних метрів вміщуватиме до 650 гостей і стане першою масштабною архітектурною зміною резиденції з 1948 року. Трамп пообіцяв завершити його до кінця свого другого терміну, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Білий дім, як зазначає видання, незабаром розпочне будівництво нового бального залу "вартістю 200 мільйонів доларів, яке буде готове до закінчення терміну повноважень Дональда Трампа на початку 2029 року".

Прессекретарка Білого дому заявила, що бальна зала площею 90 000 квадратних футів вміщуватиме до 650 місць, оскільки президент США планує "багато покращень".

Це буде остання зміна, внесена до так званого "Народного дому" з моменту повернення Трампа на посаду в січні й перша структурна зміна Дому  з моменту додавання балкона Трумена в 1948 році.

Керолайн Левітт додала, що фінансування добудови надійде від Трампа, а також від інших "патріотичних донорів". Згідно з вебсайтом Білого дому, Трамп назвав проєкт "своїм подарунком країні".

Доповнення

У телефонному інтерв'ю NBC News Трамп вказав на підготовку Білого дому до проведення масштабних заходів, що вимагає перевезення гостей до наметів, встановлених на Південній галявині. Адже наразі Білий дім не може проводити масштабні заходи, враховуючи, що місткість Східної кімнати Білого дому - 200 осіб.

Коли йде дощ чи сніг, це катастрофа

- сказав Трамп, зазначивши, що намети зараз встановлені "на футбольному полі подалі від Білого дому".

З погляду Трампа, необхідність у новому залі з'явилась давно.

Я роблю багато покращень. Я буду будувати гарний бальний зал. Вони хотіли його багато-багато років

- сказав Трамп NBC.

Для завершення проєктування було обрано архітектурну фірму McCrery Architects, керівним будівельником буде Clark Construction, а інженерними роботами займатиметься AECOM. Бальна зала буде окрема від головної будівлі Білого дому та займе місце нинішнього Східного крила.

Цей проєкт добре відображає стиль управління Трампа - бізнесмена в галузі нерухомості, який вирішив додати до традиційного оновлення інтер’єрів ще й масштабне будівництво, пише видання. Якщо раніше він обмежувався тимчасовими змінами, як-от укладання плитки в Рожевому саду чи оздоблення кімнат золотою фурнітурою, то новий бальний зал стане постійною архітектурною зміною, яка залишиться після його президентства

- йдеться у публікації.

Білий дім виключив Wall Street Journal з преспулу президента Трампа22.07.25, 05:56 • 4431 перегляд

Альона Уткіна

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