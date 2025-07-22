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Білий дім виключив Wall Street Journal з преспулу президента Трампа

Київ • УНН

 • 1282 перегляди

Білий дім виключив Wall Street Journal з преспулу, позбавивши видання можливості супроводжувати президента Трампа до Шотландії. Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що це рішення пов'язане з "фальшивою та наклепницькою поведінкою" видання.

Білий дім виключив Wall Street Journal з преспулу президента Трампа

Білий дім виключив з преспулу видання Wall Street Journal і позбавив його можливості супроводжувати президента США Дональда Трампа під час його майбутньої поїздки до Шотландії. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що коли Білий дім "взяв під контроль" преспул, журналісти побоювалися, що адміністрація Трампа використає цю владу для покарання новинних агентств.

Спочатку це було Associated Press, тепер це Wall Street Journal

- пише ЗМІ.

Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що ця зміна була зроблена "через фальшиву та наклепницьку поведінку Wall Street Journal", маючи на увазі недавню публікацію про Трампа та Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції.

Wall Street Journal або будь-яке інше інформаційне агентство не мають гарантованого спеціального доступу для висвітлення діяльності президента Трампа в Овальному кабінеті, на борту Air Force One та в його приватних робочих приміщеннях

- пояснила Левітт.

Видання вказує, що раніше завдання преспулу формувала Асоціація кореспондентів Білого дому - незалежна група, яка представляє журналістський корпус. Однак у лютому Левітт взяла контроль над преспулом, надавши адміністрації нову форму впливу.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп подав до суду на медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів газети Wall Street Journal. Глава Білого дому звинувачує їх у наклепі через публікацію, в якій стверджується, що він начебто надсилав Джеффрі Епштейну - засудженому сексуальному злочинцю — лист із непристойним малюнком.

Трамп вимагає оприлюднити свідчення Епштейна перед великим журі18.07.25, 06:54 • 6516 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Джеффрі Епштайн
Шотландія
Керолайн Левітт
Air Force One
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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