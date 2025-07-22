Білий дім виключив Wall Street Journal з преспулу президента Трампа

Білий дім виключив з преспулу видання Wall Street Journal і позбавив його можливості супроводжувати президента США Дональда Трампа під час його майбутньої поїздки до Шотландії. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Зазначається, що коли Білий дім "взяв під контроль" преспул, журналісти побоювалися, що адміністрація Трампа використає цю владу для покарання новинних агентств.

Спочатку це було Associated Press, тепер це Wall Street Journal

Речниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що ця зміна була зроблена "через фальшиву та наклепницьку поведінку Wall Street Journal", маючи на увазі недавню публікацію про Трампа та Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції.

Wall Street Journal або будь-яке інше інформаційне агентство не мають гарантованого спеціального доступу для висвітлення діяльності президента Трампа в Овальному кабінеті, на борту Air Force One та в його приватних робочих приміщеннях