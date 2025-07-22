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Белый дом исключил Wall Street Journal из пресс-пула президента Трампа

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Белый дом исключил Wall Street Journal из пресс-пула, лишив издание возможности сопровождать президента Трампа в Шотландию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что это решение связано с «фальшивым и клеветническим поведением» издания.

Белый дом исключил Wall Street Journal из пресс-пула президента Трампа

Белый дом исключил из пресс-пула издание Wall Street Journal и лишил его возможности сопровождать президента США Дональда Трампа во время его предстоящей поездки в Шотландию. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что когда Белый дом "взял под контроль" пресс-пул, журналисты опасались, что администрация Трампа использует эту власть для наказания новостных агентств.

Сначала это было Associated Press, теперь это Wall Street Journal

- пишет СМИ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что это изменение было сделано "из-за фальшивого и клеветнического поведения Wall Street Journal", имея в виду недавнюю публикацию о Трампе и Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в педофилии и организации проституции.

Wall Street Journal или любое другое информационное агентство не имеют гарантированного специального доступа для освещения деятельности президента Трампа в Овальном кабинете, на борту Air Force One и в его частных рабочих помещениях

- пояснила Левитт.

Издание указывает, что ранее задачи пресс-пула формировала Ассоциация корреспондентов Белого дома - независимая группа, представляющая журналистский корпус. Однако в феврале Левитт взяла контроль над пресс-пулом, предоставив администрации новую форму влияния.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подал в суд на медиамагната Руперта Мердока и двух журналистов газеты Wall Street Journal. Глава Белого дома обвиняет их в клевете из-за публикации, в которой утверждается, что он якобы отправлял Джеффри Эпштейну - осужденному сексуальному преступнику — письмо с непристойным рисунком.

Трамп требует обнародовать показания Эпштейна перед большим жюри18.07.25, 06:54 • 6516 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Шотландия
Каролин Ливитт
Самолет президента США
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Tesla
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