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Financial Times

Трамп построит роскошный бальный зал в Белом доме за 200 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Президент США объявил о строительстве нового бального зала стоимостью 200 миллионов долларов на территории Белого дома. Пространство площадью 8 тысяч квадратных метров будет вмещать до 650 гостей и станет первым масштабным архитектурным изменением резиденции с 1948 года.

Трамп построит роскошный бальный зал в Белом доме за 200 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп объявил о строительстве нового бального зала на территории Белого дома стоимостью 200 миллионов долларов. Пространство площадью более 8 тысяч квадратных метров будет вмещать до 650 гостей и станет первым масштабным архитектурным изменением резиденции с 1948 года. Трамп пообещал завершить его до конца своего второго срока, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Белый дом, как отмечает издание, вскоре начнет строительство нового бального зала "стоимостью 200 миллионов долларов, которое будет готово к окончанию срока полномочий Дональда Трампа в начале 2029 года".

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что бальный зал площадью 90 000 квадратных футов будет вмещать до 650 мест, поскольку президент США планирует "много улучшений".

Это будет последнее изменение, внесенное в так называемый "Народный дом" с момента возвращения Трампа на пост в январе и первое структурное изменение Дома с момента добавления балкона Трумэна в 1948 году.

Кэролайн Левитт добавила, что финансирование достройки поступит от Трампа, а также от других "патриотических доноров". Согласно веб-сайту Белого дома, Трамп назвал проект "своим подарком стране".

Дополнение

В телефонном интервью NBC News Трамп указал на подготовку Белого дома к проведению масштабных мероприятий, что требует перевозки гостей в палатки, установленные на Южной лужайке. Ведь сейчас Белый дом не может проводить масштабные мероприятия, учитывая, что вместимость Восточной комнаты Белого дома - 200 человек.

Когда идет дождь или снег, это катастрофа

- сказал Трамп, отметив, что палатки сейчас установлены "на футбольном поле вдали от Белого дома".

С точки зрения Трампа, необходимость в новом зале появилась давно.

Я делаю много улучшений. Я буду строить красивый бальный зал. Они хотели его много-много лет

- сказал Трамп NBC.

Для завершения проектирования была выбрана архитектурная фирма McCrery Architects, руководящим строителем будет Clark Construction, а инженерными работами займется AECOM. Бальный зал будет отделен от главного здания Белого дома и займет место нынешнего Восточного крыла.

Этот проект хорошо отражает стиль управления Трампа - бизнесмена в области недвижимости, который решил добавить к традиционному обновлению интерьеров еще и масштабное строительство, пишет издание. Если раньше он ограничивался временными изменениями, такими как укладка плитки в Розовом саду или отделка комнат золотой фурнитурой, то новый бальный зал станет постоянным архитектурным изменением, которое останется после его президентства

- говорится в публикации.

Белый дом исключил Wall Street Journal из пресс-пула президента Трампа22.07.2025, 05:56 • 4431 просмотр

Алена Уткина

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