Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ
Киев • УНН
Дональд Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома площадью 90 тыс. квадратных футов в свою честь. Проект стоимостью 300 миллионов долларов финансируется частными донорами, включая крупные технологические компании.
Президент США Дональд Трамп, по сообщениям, планирует назвать в свою честь новый бальный зал Белого дома, который строят вместо снесенного Восточного крыла. Об этом пишет издание The Independent, передает УНН.
Детали
"Дональд Трамп планирует назвать в свою честь новый бальный зал Белого дома площадью 90 тыс. квадратных футов, а чиновники уже называют его "Бальным залом президента Дональда Трампа", - пишет издание.
Проект, стоимость которого оценивается примерно в 300 миллионов долларов, финансируется частными донорами, в частности взносами таких крупных технологических компаний, как Amazon, Apple, Google, HP и Microsoft.
"Бригады начали сносить историческое восточное крыло Белого дома, чтобы освободить место для роскошного бального зала, который Трамп намерен использовать для государственных обедов и мероприятий до 2029 года. Снос вызвал широкое осуждение, а Петти Дэвис, дочь Рональда Рейгана, выразила глубокое возмущение по поводу "полного разрушения" более чем 100-летнего сооружения", - добавляет издание.
В Белом доме заявили, что "историческое благоустройство" не осуществляется за счет налогоплательщиков и обеспечит давно необходимые обновления для будущих поколений, несмотря на критику.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме в конце октября. Сейчас идет демонтаж восточного крыла резиденции. Новое помещение предназначено для проведения официальных торжеств и государственных мероприятий.