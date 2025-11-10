Дональд Трамп погрожує BBC позовом на 1 мільярд доларів через редагування його промови

Президент США Дональд Трамп погрожує судовим позовом проти BBC через редагування його промови від 6 січня 2021 року. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Дональд Трамп пригрозив у понеділок подати позов на BBC на суму 1 млрд доларів, поглибивши кризу в головній державній телерадіокомпанії Великої Британії через її висвітлення діяльності його адміністрації. Цей крок був зроблений на наступний день після несподіваної відставки генерального директора телерадіокомпанії та її найвищого керівника новинного відділу - пише видання.

Обоє потрапили під критику через висвітлення висловлювань президента США 6 січня 2021 року - в день, коли бунтівники увірвалися до будівлі Конгресу США.

Прессекретарка Трампа назвала BBC "на 100% фейковими новинами" та "пропагандистською машиною"

Представник BBC заявив: "Ми розглянемо лист і відповімо безпосередньо в належний час".

Генеральний директор BBC Тім Деві та виконавчий директор новин Дебора Тернесс оголосили про свою відставку в неділю ввечері, що спричинило безпрецедентну кризу керівництва BBC після тижня гарячих заголовків, що ставили під сумнів політичну неупередженість телерадіокомпанії, та серії прямих атак з боку представників правого крила британської політики, а також команди самого Трампа.

У листі від юридичної команди Трампа, отриманому POLITICO, BBC встановлено термін до 17:00 за східним стандартним часом (22:00 за британським часом) цієї п'ятниці, 14 листопада, щоб "відкликати" будь-які "неправдиві, дискредитуючі, зневажливі та провокаційні заяви" про нього, і звинувачує телерадіокомпанію в заподіянні "значної фінансової та репутаційної шкоди" президенту - додає видання.

У листі зазначено, що невиконання цієї вимоги означатиме, що Трамп "не матиме іншого вибору, як захищати свої законні та справедливі права, які є виключно його прерогативою і не підлягають відмові, зокрема шляхом подання позову про відшкодування збитків на суму не менше 1 млрд доларів.

Представник команди Трампа заявив: "BBC зганьбила президента Трампа, навмисно і обманним чином відредагувавши свій документальний фільм, щоб спробувати втрутитися в президентські вибори. Президент Трамп і надалі притягатиме до відповідальності тих, хто поширює брехню, обман і фейкові новини".

Останній скандал навколо BBC спалахнув минулого тижня, коли газета Telegraph опублікувала службову записку, написану Майклом Прескоттом, колишнім радником BBC зі стандартів, у якій висвітлювався ряд ймовірних недоліків у її змісті. Серед них було висвітлення питань трансгендерів, війни в Газі та президентства Трампа.

Найбільш обурливим твердженням було те, що кадри з шоу "Панорама" були вибірково відредаговані, щоб помилково натякнути, ніби президент США сказав своїм прихильникам у січні 2021 року: "Ми підемо до Капітолію, і я буду там з вами, і ми будемо боротися. Ми будемо боротися, як у пеклі".

Як виявилося, ці слова були вирвані з частин промови, інтервали між якими були майже годину, і опущена частина, в якій Трамп сказав, що хоче, щоб його прихильники "мирно та патріотично висловлювали свою думку".

Нагадаємо

Генеральний директор британської компанії суспільного телерадіомовлення BBC Тім Деві та генерельна директорка новин Дебора Тернесс пішли у відставку через скандал із підробкою промови президента США Дональда Трампа.