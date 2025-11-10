$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26299 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34696 перегляди
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51867 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20 • 33644 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50146 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41172 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Публікації
Ексклюзиви
Дональд Трамп погрожує BBC позовом на 1 мільярд доларів через редагування його промови

Київ • УНН

 • 7570 перегляди

Дональд Трамп погрожує BBC судовим позовом на 1 мільярд доларів через редагування його промови від 6 січня 2021 року. Цей крок стався після відставки гендиректора та керівника новин BBC через скандал.

Президент США Дональд Трамп погрожує судовим позовом проти BBC через редагування його промови від 6 січня 2021 року. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Дональд Трамп пригрозив у понеділок подати позов на BBC на суму 1 млрд доларів, поглибивши кризу в головній державній телерадіокомпанії Великої Британії через її висвітлення діяльності його адміністрації. Цей крок був зроблений на наступний день після несподіваної відставки генерального директора телерадіокомпанії та її найвищого керівника новинного відділу 

- пише видання.

Обоє потрапили під критику через висвітлення висловлювань президента США 6 січня 2021 року - в день, коли бунтівники увірвалися до будівлі Конгресу США.

Прессекретарка Трампа назвала BBC "на 100% фейковими новинами" та "пропагандистською машиною"08.11.25, 21:08 • 6731 перегляд

Представник BBC заявив: "Ми розглянемо лист і відповімо безпосередньо в належний час".

Генеральний директор BBC Тім Деві та виконавчий директор новин Дебора Тернесс оголосили про свою відставку в неділю ввечері, що спричинило безпрецедентну кризу керівництва BBC після тижня гарячих заголовків, що ставили під сумнів політичну неупередженість телерадіокомпанії, та серії прямих атак з боку представників правого крила британської політики, а також команди самого Трампа.

У листі від юридичної команди Трампа, отриманому POLITICO, BBC встановлено термін до 17:00 за східним стандартним часом (22:00 за британським часом) цієї п'ятниці, 14 листопада, щоб "відкликати" будь-які "неправдиві, дискредитуючі, зневажливі та провокаційні заяви" про нього, і звинувачує телерадіокомпанію в заподіянні "значної фінансової та репутаційної шкоди" президенту 

- додає видання.

У листі зазначено, що невиконання цієї вимоги означатиме, що Трамп "не матиме іншого вибору, як захищати свої законні та справедливі права, які є виключно його прерогативою і не підлягають відмові, зокрема шляхом подання позову про відшкодування збитків на суму не менше 1 млрд доларів.

Представник команди Трампа заявив: "BBC зганьбила президента Трампа, навмисно і обманним чином відредагувавши свій документальний фільм, щоб спробувати втрутитися в президентські вибори. Президент Трамп і надалі притягатиме до відповідальності тих, хто поширює брехню, обман і фейкові новини".

Останній скандал навколо BBC спалахнув минулого тижня, коли газета Telegraph опублікувала службову записку, написану Майклом Прескоттом, колишнім радником BBC зі стандартів, у якій висвітлювався ряд ймовірних недоліків у її змісті. Серед них було висвітлення питань трансгендерів, війни в Газі та президентства Трампа.

Найбільш обурливим твердженням було те, що кадри з шоу "Панорама" були вибірково відредаговані, щоб помилково натякнути, ніби президент США сказав своїм прихильникам у січні 2021 року: "Ми підемо до Капітолію, і я буду там з вами, і ми будемо боротися. Ми будемо боротися, як у пеклі".

Як виявилося, ці слова були вирвані з частин промови, інтервали між якими були майже годину, і опущена частина, в якій Трамп сказав, що хоче, щоб його прихильники "мирно та патріотично висловлювали свою думку".

Генеральний директор британської компанії суспільного телерадіомовлення BBC Тім Деві та генерельна директорка новин Дебора Тернесс пішли у відставку через скандал із підробкою промови президента США Дональда Трампа.

Павло Башинський

Новини Світу
Вибори в США
Дейлі телеграф
Конгрес США
Дональд Трамп
Велика Британія