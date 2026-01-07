$42.420.13
6 января, 19:00 • 10283 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 20364 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 81460 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 130886 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 60537 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 77404 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 60635 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 82544 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 156335 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 62507 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Коваленко: Украина станет главным гарантом стабильности Европы

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Украина станет главным гарантом стабильности Европы, поскольку имеет армию, которая разбирается в современной войне. Он подчеркнул, что европейская военная автономия приобретает особый смысл, ведь Европа опоздала с милитаризацией.

Коваленко: Украина станет главным гарантом стабильности Европы

Украина является главным гарантом стабильности Европы в будущем, поскольку только Украина имеет армию, которая разбирается в современной войне. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, учитывая последние мировые события и слухи, европейская военная автономия, о которой говорили еще при первом сроке президента США Дональда Трампа, "но из-за качества европейских политических элит все дошло до ручки сейчас", - приобретает особый смысл.

Европа имеет экономику и деньги, но крайне запоздала с милитаризацией. Также современный мир ставит перед обществами ключевой вопрос безопасности: готовы ли граждане ставить собственную жизнь ради страны (готовы ли они умирать ради страны?). В Европе, которая возродилась на американские деньги после Второй мировой, была кастрирована с точки зрения милитарности в те годы, политические элиты которой воспитывались без оглядки на угрозы безопасности, поскольку безопасность гарантировали США, люди не готовы

- отметил Коваленко.

По его убеждению, именно поэтому Китай, используя Россию, заинтересован в расколе и сегментации Европы, при этом раскол ЕС - интерес многих, в то же время сохранение единства Европы и США, включение Украины в состав ЕС - это именно то, что способно предотвратить это.

"На первый взгляд, США также могут быть заинтересованы в некотором ослаблении Европы. Впрочем, сильная Европа и сохранение евроатлантического пространства гарантирует, что проблемы Китая в Европе не будет. В противном случае США все равно придется тушить этот пожар. И, опять же, правильные действия Европы в отношении Украины могут гарантировать ЕС стабильность даже во времена турбулентности", - указывает руководитель ЦПД.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели короткую церемонию подписания декларации о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после встречи Коалиции желающих.

"Действительно глобальная встреча и очень высокий уровень дискуссии": Зеленский - о саммите Коалиции желающих в Париже06.01.26, 23:40 • 1980 просмотров

Вадим Хлюдзинский

