Коваленко: Украина станет главным гарантом стабильности Европы
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Украина станет главным гарантом стабильности Европы, поскольку имеет армию, которая разбирается в современной войне. Он подчеркнул, что европейская военная автономия приобретает особый смысл, ведь Европа опоздала с милитаризацией.
Детали
По его словам, учитывая последние мировые события и слухи, европейская военная автономия, о которой говорили еще при первом сроке президента США Дональда Трампа, "но из-за качества европейских политических элит все дошло до ручки сейчас", - приобретает особый смысл.
Европа имеет экономику и деньги, но крайне запоздала с милитаризацией. Также современный мир ставит перед обществами ключевой вопрос безопасности: готовы ли граждане ставить собственную жизнь ради страны (готовы ли они умирать ради страны?). В Европе, которая возродилась на американские деньги после Второй мировой, была кастрирована с точки зрения милитарности в те годы, политические элиты которой воспитывались без оглядки на угрозы безопасности, поскольку безопасность гарантировали США, люди не готовы
По его убеждению, именно поэтому Китай, используя Россию, заинтересован в расколе и сегментации Европы, при этом раскол ЕС - интерес многих, в то же время сохранение единства Европы и США, включение Украины в состав ЕС - это именно то, что способно предотвратить это.
"На первый взгляд, США также могут быть заинтересованы в некотором ослаблении Европы. Впрочем, сильная Европа и сохранение евроатлантического пространства гарантирует, что проблемы Китая в Европе не будет. В противном случае США все равно придется тушить этот пожар. И, опять же, правильные действия Европы в отношении Украины могут гарантировать ЕС стабильность даже во времена турбулентности", - указывает руководитель ЦПД.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон провели короткую церемонию подписания декларации о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после встречи Коалиции желающих.
