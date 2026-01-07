Украина является главным гарантом стабильности Европы в будущем, поскольку только Украина имеет армию, которая разбирается в современной войне. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

По его словам, учитывая последние мировые события и слухи, европейская военная автономия, о которой говорили еще при первом сроке президента США Дональда Трампа, "но из-за качества европейских политических элит все дошло до ручки сейчас", - приобретает особый смысл.

Европа имеет экономику и деньги, но крайне запоздала с милитаризацией. Также современный мир ставит перед обществами ключевой вопрос безопасности: готовы ли граждане ставить собственную жизнь ради страны (готовы ли они умирать ради страны?). В Европе, которая возродилась на американские деньги после Второй мировой, была кастрирована с точки зрения милитарности в те годы, политические элиты которой воспитывались без оглядки на угрозы безопасности, поскольку безопасность гарантировали США, люди не готовы