Коваленко: Україна стане головним гарантом стабільності Європи

Україна - це головний гарант стабільності Європи в майбутньому, оскільки лише Україна має військо, що розуміється на сучасній війні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, враховуючи останні світові події та чутки, європейська воєнна автономія, про яку говорили ще за першого терміну президента США Дональда Трампа, "але через якість європейських політичних еліт все дійшло до ручки зараз", - набуває особливого сенсу.

Європа має економіку і гроші, але вкрай запізнилася з мілітаризацією. Також сучасний світ ставить перед суспільствами ключове питання безпеки: чи готові громадяни ставити власне життя заради країни (чи готові вони вмирати заради країни?). В Європі, яка відродилася на американські гроші після Другої світової, була кастрована з точки зору мілітарності в ті роки, політичні еліти якої виховувалися без оглядки на безпекові загрози, оскільки безпеку гарантували США, люди не готові - зазначив Коваленко.

На його переконання, саме тому Китай, використовуючи росію, зацікавлений в розколі і сегментації Європи, при цьому розкол ЄС - інтерес багатьох, у той же час збереження єдності Європи і США, включення України до складу ЄС - це саме те, що здатне запобігти цьому.

"На перший погляд, США також можуть бути зацікавлені в деякому послабленні Європи. Втім, сильна Європа і збереження євроатлантичного простору гарантує, що проблеми Китаю в Європі не буде. У протилежному випадку США все одно доведеться гасити цю пожежу. І, знову ж таки, правильні дії Європи щодо України можуть гарантувати ЄС стабільність навіть в часи турбулентності", - вказує керівник ЦПД.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели коротку церемонію підписання декларації про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після зустрічі Коаліції охочих.

"Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії": Зеленський - про саміт Коаліції охочих у Парижі