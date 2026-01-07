$42.420.13
6 січня, 19:00 • 10333 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 20486 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 81672 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 131203 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 60610 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 77458 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 60669 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 82565 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 156387 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 62523 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Коваленко: Україна стане головним гарантом стабільності Європи

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що Україна стане головним гарантом стабільності Європи, оскільки має військо, яке розуміється на сучасній війні. Він наголосив, що європейська воєнна автономія набуває особливого сенсу, адже Європа запізнилася з мілітаризацією.

Коваленко: Україна стане головним гарантом стабільності Європи

Україна - це головний гарант стабільності Європи в майбутньому, оскільки лише Україна має військо, що розуміється на сучасній війні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, враховуючи останні світові події та чутки, європейська воєнна автономія, про яку говорили ще за першого терміну президента США Дональда Трампа, "але через якість європейських політичних еліт все дійшло до ручки зараз", - набуває особливого сенсу.

Європа має економіку і гроші, але вкрай запізнилася з мілітаризацією. Також сучасний світ ставить перед суспільствами ключове питання безпеки: чи готові громадяни ставити власне життя заради країни (чи готові вони вмирати заради країни?). В Європі, яка відродилася на американські гроші після Другої світової, була кастрована з точки зору мілітарності в ті роки, політичні еліти якої виховувалися без оглядки на безпекові загрози, оскільки безпеку гарантували США, люди не готові

- зазначив Коваленко.

На його переконання, саме тому Китай, використовуючи росію, зацікавлений в розколі і сегментації Європи, при цьому розкол ЄС - інтерес багатьох, у той же час збереження єдності Європи і США, включення України до складу ЄС - це саме те, що здатне запобігти цьому.

"На перший погляд, США також можуть бути зацікавлені в деякому послабленні Європи. Втім, сильна Європа і збереження євроатлантичного простору гарантує, що проблеми Китаю в Європі не буде. У протилежному випадку США все одно доведеться гасити цю пожежу. І, знову ж таки, правильні дії Європи щодо України можуть гарантувати ЄС стабільність навіть в часи турбулентності", - вказує керівник ЦПД.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон провели коротку церемонію підписання декларації про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після зустрічі Коаліції охочих.

Вадим Хлюдзинський

