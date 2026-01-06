$42.420.13
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 16294 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 72265 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 116411 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 57459 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 75239 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 59376 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 81356 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 153960 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 61559 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
"Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії": Зеленський - про саміт Коаліції охочих у Парижі

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Президент України Володимир Зеленський високо оцінює зустріч Коаліції охочих у Парижі 6 січня, де були присутні 27 лідерів держав, ЄС, НАТО та інші представники. Він наголосив на важливості спільних декларацій та готовності розмістити сили коаліції для реальної безпеки.

"Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії": Зеленський - про саміт Коаліції охочих у Парижі

Президент України Володимир Зеленський високо оцінює зустріч Коаліції охочих у Парижі 6 січня. Про це він написав у Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, це була одна з найбільш представницьких зустрічей Коаліції охочих, у якій взяли участь 27 лідерів держав, Євросоюз, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії та Нової Зеландії.

Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії. Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції – спільна декларація всіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є, і це сигнал, наскільки серйозно і Європа, і вся Коаліція охочих готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції

- зазначив глава держави.

Він уточнив, що деталі опрацьовані в системі інших документів, при цьому визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у небі, на морі та у відновленні, визначено, які сили потрібні, як сили будуть управлятись і на яких рівнях буде командування.

Має бути визначено, як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись і фінансуватись належна сила та кількість української армії. Сьогодні я про це говорив окремо, і це, ми вважаємо, ключовий елемент – наша українська сила. І на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи

- підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

6 січня Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон провели коротку церемонію підписання декларації про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після зустрічі "Коаліції охочих".

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Кір Стармер
Нова Зеландія
НАТО
Австралія
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Велика Британія
Японія
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна