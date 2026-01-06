"Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії": Зеленський - про саміт Коаліції охочих у Парижі

Президент України Володимир Зеленський високо оцінює зустріч Коаліції охочих у Парижі 6 січня. Про це він написав у Telegram, повідомляє УНН.

За його словами, це була одна з найбільш представницьких зустрічей Коаліції охочих, у якій взяли участь 27 лідерів держав, Євросоюз, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії та Нової Зеландії.

Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії. Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції – спільна декларація всіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є, і це сигнал, наскільки серйозно і Європа, і вся Коаліція охочих готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції

Він уточнив, що деталі опрацьовані в системі інших документів, при цьому визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у небі, на морі та у відновленні, визначено, які сили потрібні, як сили будуть управлятись і на яких рівнях буде командування.

Має бути визначено, як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись і фінансуватись належна сила та кількість української армії. Сьогодні я про це говорив окремо, і це, ми вважаємо, ключовий елемент – наша українська сила. І на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи