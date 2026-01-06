"Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії": Зеленський - про саміт Коаліції охочих у Парижі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський високо оцінює зустріч Коаліції охочих у Парижі 6 січня, де були присутні 27 лідерів держав, ЄС, НАТО та інші представники. Він наголосив на важливості спільних декларацій та готовності розмістити сили коаліції для реальної безпеки.
Деталі
За його словами, це була одна з найбільш представницьких зустрічей Коаліції охочих, у якій взяли участь 27 лідерів держав, Євросоюз, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії та Нової Зеландії.
Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії. Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції – спільна декларація всіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є, і це сигнал, наскільки серйозно і Європа, і вся Коаліція охочих готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції
Він уточнив, що деталі опрацьовані в системі інших документів, при цьому визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у небі, на морі та у відновленні, визначено, які сили потрібні, як сили будуть управлятись і на яких рівнях буде командування.
Має бути визначено, як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись і фінансуватись належна сила та кількість української армії. Сьогодні я про це говорив окремо, і це, ми вважаємо, ключовий елемент – наша українська сила. І на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи
Нагадаємо
6 січня Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон провели коротку церемонію підписання декларації про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після зустрічі "Коаліції охочих".
