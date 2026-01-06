$42.420.13
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Действительно глобальная встреча и очень высокий уровень дискуссии": Зеленский - о саммите Коалиции желающих в Париже

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценивает встречу Коалиции желающих в Париже 6 января, где присутствовали 27 лидеров государств, ЕС, НАТО и другие представители. Он подчеркнул важность совместных деклараций и готовность разместить силы коалиции для реальной безопасности.

"Действительно глобальная встреча и очень высокий уровень дискуссии": Зеленский - о саммите Коалиции желающих в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценивает встречу Коалиции желающих в Париже 6 января. Об этом он написал в Telegram, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, это была одна из самых представительных встреч Коалиции желающих, в которой приняли участие 27 лидеров государств, Евросоюз, НАТО, представители Турции, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Действительно глобальная встреча и очень высокий уровень дискуссии. Важно, что сегодня есть основательные документы коалиции – совместная декларация всех стран коалиции и трехсторонняя декларация Франции, Британии и Украины. Документы эти есть, и это сигнал, насколько серьезно и Европа, и вся Коалиция желающих готовы работать ради реальной безопасности. Этими документами мы усиливаем дальнейшую юридическую работу в странах с парламентами, чтобы в момент, когда дипломатия сработает на завершение войны, у нас была полная готовность разместить силы коалиции

- отметил глава государства.

Он уточнил, что детали проработаны в системе других документов, при этом определено, какие страны готовы брать лидерство в элементах обеспечения безопасности на земле, в небе, на море и в восстановлении, определено, какие силы нужны, как силы будут управляться и на каких уровнях будет командование.

Должно быть определено, как будет работать мониторинг. Должно быть абсолютно четко определено, как будет поддерживаться и финансироваться надлежащая сила и количество украинской армии. Сегодня я об этом говорил отдельно, и это, мы считаем, ключевой элемент – наша украинская сила. И на основе нашей армии будут эффективно работать все остальные элементы

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

6 января президент Украины Владимир Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели короткую церемонию подписания декларации о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после встречи "Коалиции желающих".

Вадим Хлюдзинский

