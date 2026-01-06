Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с делегацией США в Париже по мониторингу мира

$42.420.13
19:00 • 608 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
14:48 • 11565 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 50059 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 79299 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 50647 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 69721 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 56733 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 79110 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 149111 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 59976 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist6 января, 09:19 • 45952 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°6 января, 11:20 • 76772 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 27687 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 13029 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 117000 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 28018 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 67367 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 149111 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 94630 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 154208 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 13223 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 36383 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 80109 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 72710 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дов Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 67688 просмотра
Financial Times

Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с делегацией США в Париже по мониторингу мира

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую Парижскую декларацию "очень конкретной", что иллюстрирует готовность коалиции и европейских стран работать ради мира. Достигнут прогресс в переговорах с делегацией США по мониторингу мира, хотя вопрос территории остается открытым.

Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с делегацией США в Париже по мониторингу мира

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую Парижскую декларацию "очень конкретной". По его словам, был достигнут прогресс в переговорах с делегацией США в Париже по мониторингу мира, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Это (декларация - ред.) иллюстрирует готовность коалиции и европейских стран работать ради мира", – говорит президент Украины.

"Мы хотим быть готовыми, чтобы, когда дипломатия достигнет мира, мы могли развернуть силы коалиции желающих".

Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине06.01.26, 20:41 • 734 просмотра

Украина уже имеет достаточно деталей и знает, какие страны примут участие в соглашении, в частности, какой вклад каждая из них сделает отдельно, говорит Зеленский.

Он также добавил, что был достигнут прогресс в переговорах с делегацией США в Париже по мониторингу мира.

Зеленский говорит, что некоторые вопросы все еще "остаются открытыми", в частности пересмотренный 20-пунктный мирный план.

"Над чем нам действительно нужно поработать, так это вопрос территории", – добавляет он.

"У нас есть ряд идей, которые могут быть полезными", - резюмировал Глава государства.

Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает06.01.26, 21:00 • 606 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Париж
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина