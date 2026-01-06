Зеленский заявил о прогрессе в переговорах с делегацией США в Париже по мониторингу мира

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую Парижскую декларацию "очень конкретной". По его словам, был достигнут прогресс в переговорах с делегацией США в Париже по мониторингу мира, передает УНН со ссылкой на Sky News.

"Это (декларация - ред.) иллюстрирует готовность коалиции и европейских стран работать ради мира", – говорит президент Украины.

"Мы хотим быть готовыми, чтобы, когда дипломатия достигнет мира, мы могли развернуть силы коалиции желающих".

Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине

Украина уже имеет достаточно деталей и знает, какие страны примут участие в соглашении, в частности, какой вклад каждая из них сделает отдельно, говорит Зеленский.

Он также добавил, что был достигнут прогресс в переговорах с делегацией США в Париже по мониторингу мира.

Зеленский говорит, что некоторые вопросы все еще "остаются открытыми", в частности пересмотренный 20-пунктный мирный план.

"Над чем нам действительно нужно поработать, так это вопрос территории", – добавляет он.

"У нас есть ряд идей, которые могут быть полезными", - резюмировал Глава государства.

Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает