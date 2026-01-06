Зеленський заявив про прогрес у переговорах з делегацією США у Парижі щодо моніторингу миру

Президент України Володимир Зеленський назвав нову Паризьку декларацію "дуже конкретною". За його словами, було досягнуто прогресу в переговорах з делегацією США в Парижі щодо моніторингу миру, передає УНН із посиланням на Sky News.

"Це (декларація - ред.) ілюструє готовність коаліції та європейських країн працювати заради миру", – каже президент України.

"Ми хочемо бути готовими, щоб, коли дипломатія досягне миру, ми могли розгорнути сили коаліції охочих".

Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні

Україна вже має достатньо деталей і знає, які країни візьмуть участь в угоді, зокрема, який внесок кожна з них зробить окремо, каже Зеленський.

Він також додав, що було досягнуто прогресу в переговорах з делегацією США в Парижі щодо моніторингу миру.

Зеленський каже, що деякі питання все ще "залишаються відкритими", зокрема переглянутий 20-пунктний мирний план.

"Над чим нам дійсно потрібно попрацювати, так це питання території", – додає він.

"У нас є низка ідей, які можуть бути корисними", - резюмував Глава держави.

