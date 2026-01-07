$42.420.13
6 января, 19:00 • 10287 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 20375 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 81479 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 130910 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 60541 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 77408 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 60638 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 82549 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 156341 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 62509 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна может продолжить участие в инициативе по закупке боеприпасов для Украины, если ее будут финансировать другие государства. По его словам, никаких средств чешских граждан не будет инвестировано в инициативу.

Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер

Чехия может продолжить участие в инициативе по закупке боеприпасов для Украины, но только в случае, если ее будут финансировать другие государства. Об этом после встречи Коалиции заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, никаких средств чешских граждан не будет инвестировано в инициативу по боеприпасам.

Мы, как государство, не должны давать деньги из чешского бюджета. Но, думаю, можем оставаться частью этой инициативы при условии, если финансирование обеспечат другие государства

- отметил Бабиш.

Он добавил, что чешские фирмы имеют ноу-хау в этом вопросе, но все должно происходить "прозрачно, без коррупции", при этом вопрос будет обсуждаться 7 января на заседании Совета государственной безопасности.

Напомним

На днях премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал пересмотреть инициативу своих предшественников по поставкам боеприпасов в Украину. По его словам, инициатива по оружию Украине является "хорошим делом", но Чехия должна убедиться, что проект будет реализовываться без коррупции.

"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество06.01.26, 20:36 • 3446 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Украина