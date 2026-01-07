Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер

Чехия может продолжить участие в инициативе по закупке боеприпасов для Украины, но только в случае, если ее будут финансировать другие государства. Об этом после встречи Коалиции заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, никаких средств чешских граждан не будет инвестировано в инициативу по боеприпасам.

Мы, как государство, не должны давать деньги из чешского бюджета. Но, думаю, можем оставаться частью этой инициативы при условии, если финансирование обеспечат другие государства - отметил Бабиш.

Он добавил, что чешские фирмы имеют ноу-хау в этом вопросе, но все должно происходить "прозрачно, без коррупции", при этом вопрос будет обсуждаться 7 января на заседании Совета государственной безопасности.

Напомним

На днях премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал пересмотреть инициативу своих предшественников по поставкам боеприпасов в Украину. По его словам, инициатива по оружию Украине является "хорошим делом", но Чехия должна убедиться, что проект будет реализовываться без коррупции.

