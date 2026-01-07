Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер
Киев • УНН
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна может продолжить участие в инициативе по закупке боеприпасов для Украины, если ее будут финансировать другие государства. По его словам, никаких средств чешских граждан не будет инвестировано в инициативу.
Чехия может продолжить участие в инициативе по закупке боеприпасов для Украины, но только в случае, если ее будут финансировать другие государства. Об этом после встречи Коалиции заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, никаких средств чешских граждан не будет инвестировано в инициативу по боеприпасам.
Мы, как государство, не должны давать деньги из чешского бюджета. Но, думаю, можем оставаться частью этой инициативы при условии, если финансирование обеспечат другие государства
Он добавил, что чешские фирмы имеют ноу-хау в этом вопросе, но все должно происходить "прозрачно, без коррупции", при этом вопрос будет обсуждаться 7 января на заседании Совета государственной безопасности.
Напомним
На днях премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал пересмотреть инициативу своих предшественников по поставкам боеприпасов в Украину. По его словам, инициатива по оружию Украине является "хорошим делом", но Чехия должна убедиться, что проект будет реализовываться без коррупции.
