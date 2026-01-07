Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр

Чехія може продовжити участь у ініціативі з закупівлі боєприпасів для України, але лише у випадку, якщо її фінансуватимуть інші держави. Про це після зустрічі Коаліції охочив заявив прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, жодних коштів чеських громадян не буде інвестовано в ініціативу щодо боєприпасів.

Ми, як держава, не повинні давати гроші з чеського бюджету. Але, думаю, можемо залишатися частиною цієї ініціативи за умови, якщо фінансування забезпечать інші держави - зазначив Бабіш.

Він додав, що чеські фірми мають ноу-хау в цьому питанні, але все має відбуватися "прозоро, без корупції", при цьому питання обговорюватиметься 7 січня на засіданні Рада державної безпеки.

Нагадаємо

Днями прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв переглянути ініціативу своїх попередників щодо постачання боєприпасів в Україну. За його словами, ініціатива щодо зброї Україні є "хорошою справою", але Чехія має переконатися, що проєкт буде реалізовуватися без корупції.

