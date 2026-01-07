Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр

$42.420.13
49.510.07
ukenru
6 січня, 19:00 • 9998 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 19734 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 80308 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 129283 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 60122 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 77137 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 60460 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 82418 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 156061 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 62391 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Багатонаціональні сили забезпечать "відродження українських збройних сил": ЗМІ оприлюднили проєкт заяви західних лідерів6 січня, 16:00 • 5358 перегляди
Я король, я продав більше Boeing, ніж будь-яка людина на Землі - Трамп6 січня, 16:26 • 5526 перегляди
У Венесуелі розпочалась хвиля репресій після арешту Мадуро6 січня, 17:15 • 4596 перегляди
росія перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони, виробляючи понад 400 БпЛА щодня - Сирський6 січня, 17:27 • 7704 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози6 січня, 18:24 • 6888 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 34898 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 72155 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 156061 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 100105 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 158259 перегляди
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 17658 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 38179 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 81944 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 74417 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 69321 перегляди
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна може продовжити участь в ініціативі з закупівлі боєприпасів для України, якщо її фінансуватимуть інші держави. За його словами, жодних коштів чеських громадян не буде інвестовано в ініціативу.

Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр

Чехія може продовжити участь у ініціативі з закупівлі боєприпасів для України, але лише у випадку, якщо її фінансуватимуть інші держави. Про це після зустрічі Коаліції охочив заявив прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, жодних коштів чеських громадян не буде інвестовано в ініціативу щодо боєприпасів.

Ми, як держава, не повинні давати гроші з чеського бюджету. Але, думаю, можемо залишатися частиною цієї ініціативи за умови, якщо фінансування забезпечать інші держави

- зазначив Бабіш.

Він додав, що чеські фірми мають ноу-хау в цьому питанні, але все має відбуватися "прозоро, без корупції", при цьому питання обговорюватиметься 7 січня на засіданні Рада державної безпеки.

Нагадаємо

Днями прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв переглянути ініціативу своїх попередників щодо постачання боєприпасів в Україну. За його словами, ініціатива щодо зброї Україні є "хорошою справою", але Чехія має переконатися, що проєкт буде реалізовуватися без корупції.

"Перегорнули сторінку": Сибіга обговорив з новим главою МЗС Чехії партнерство й оборонну співпрацю06.01.26, 20:36 • 3376 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Україна