14:48
"Перегорнули сторінку": Сибіга обговорив з новим главою МЗС Чехії партнерство й оборонну співпрацю

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 6 січня провів переговори з новопризначеним главою МЗС Чехії Петром Мацінкою. Сторони домовилися посилити політичний діалог та обговорили оборонну співпрацю.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 6 січня повідомив про переговори з новопризначеним віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Чехії Петром Мацінкою. Про це він повідомив у Facebook, пише УНН.

Деталі

Сибіга назвав розмову "дуже змістовною та конструктивною". Зокрема, він привітав Мацінку з призначенням і подякував Чехії за підтримку України. За його словами, розмова передусім стосувалася двосторонніх відносин.

"Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства. Україна та Чехія є справжніми друзями та союзниками", – заявив міністр.

Він додав, що поінформував чеського колегу про зацікавленість України у подальшій оборонній співпраці з Чехією, а також про участь Чехії у відновленні України.

"Також поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та безжальні жорстокі атаки Росії на нашу енергетичну систему. Ми обговорили останні мирні зусилля та погодилися, що немає альтернативи змушенню Росії якнайшвидше припинити свою агресію", – додав Сибіга.

Крім того, міністр запросив Мацінку до України, і він "підтвердив свою поїздку в найближчому майбутньому".

Ольга Розгон

