"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига 6 января провел переговоры с новоназначенным главой МИД Чехии Петром Мацинкой. Стороны договорились усилить политический диалог и обсудили оборонное сотрудничество.
Министр иностранных дел Андрей Сибига 6 января сообщил о переговорах с новоназначенным вице-премьер-министром, министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.
Подробности
Сибига назвал разговор "очень содержательным и конструктивным". В частности, он поздравил Мацинку с назначением и поблагодарил Чехию за поддержку Украины. По его словам, разговор прежде всего касался двусторонних отношений.
"Мы договорились перевернуть страницу недавних обменов заявлениями и усилить наш политический диалог на уровне министерств иностранных дел на основе взаимного уважения и стратегического партнерства. Украина и Чехия являются настоящими друзьями и союзниками", – заявил министр.
Он добавил, что проинформировал чешского коллегу о заинтересованности Украины в дальнейшем оборонном сотрудничестве с Чехией, а также об участии Чехии в восстановлении Украины.
"Также проинформировал своего коллегу о ситуации на поле боя и безжалостных жестоких атаках России на нашу энергетическую систему. Мы обсудили последние мирные усилия и согласились, что нет альтернативы принуждению России как можно скорее прекратить свою агрессию", – добавил Сибига.
Кроме того, министр пригласил Мацинку в Украину, и он "подтвердил свою поездку в ближайшем будущем".
