"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество

19:00 • 254 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
14:48 • 11255 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 48621 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 76928 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 50145 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 69301 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
5 января, 19:29 • 56564 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
5 января, 14:42 • 78983 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
5 января, 14:05 • 148783 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 59895 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist6 января, 09:19 • 45768 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°6 января, 11:20 • 76389 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 27315 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 12787 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию13:29 • 114014 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 27503 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 67081 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 14:05 • 148783 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 94318 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
5 января, 09:07 • 153960 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Франция
Венесуэла
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 12904 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 36280 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 80015 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 72619 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 67605 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Financial Times

"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига 6 января провел переговоры с новоназначенным главой МИД Чехии Петром Мацинкой. Стороны договорились усилить политический диалог и обсудили оборонное сотрудничество.

"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество

Министр иностранных дел Андрей Сибига 6 января сообщил о переговорах с новоназначенным вице-премьер-министром, министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Подробности

Сибига назвал разговор "очень содержательным и конструктивным". В частности, он поздравил Мацинку с назначением и поблагодарил Чехию за поддержку Украины. По его словам, разговор прежде всего касался двусторонних отношений.

"Мы договорились перевернуть страницу недавних обменов заявлениями и усилить наш политический диалог на уровне министерств иностранных дел на основе взаимного уважения и стратегического партнерства. Украина и Чехия являются настоящими друзьями и союзниками", – заявил министр.

Он добавил, что проинформировал чешского коллегу о заинтересованности Украины в дальнейшем оборонном сотрудничестве с Чехией, а также об участии Чехии в восстановлении Украины.

"Также проинформировал своего коллегу о ситуации на поле боя и безжалостных жестоких атаках России на нашу энергетическую систему. Мы обсудили последние мирные усилия и согласились, что нет альтернативы принуждению России как можно скорее прекратить свою агрессию", – добавил Сибига.

Кроме того, министр пригласил Мацинку в Украину, и он "подтвердил свою поездку в ближайшем будущем".

Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине03.01.26, 15:49 • 11730 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Чешская Республика
Украина