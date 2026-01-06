"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество

Министр иностранных дел Андрей Сибига 6 января сообщил о переговорах с новоназначенным вице-премьер-министром, министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Подробности

Сибига назвал разговор "очень содержательным и конструктивным". В частности, он поздравил Мацинку с назначением и поблагодарил Чехию за поддержку Украины. По его словам, разговор прежде всего касался двусторонних отношений.

"Мы договорились перевернуть страницу недавних обменов заявлениями и усилить наш политический диалог на уровне министерств иностранных дел на основе взаимного уважения и стратегического партнерства. Украина и Чехия являются настоящими друзьями и союзниками", – заявил министр.

Он добавил, что проинформировал чешского коллегу о заинтересованности Украины в дальнейшем оборонном сотрудничестве с Чехией, а также об участии Чехии в восстановлении Украины.

"Также проинформировал своего коллегу о ситуации на поле боя и безжалостных жестоких атаках России на нашу энергетическую систему. Мы обсудили последние мирные усилия и согласились, что нет альтернативы принуждению России как можно скорее прекратить свою агрессию", – добавил Сибига.

Кроме того, министр пригласил Мацинку в Украину, и он "подтвердил свою поездку в ближайшем будущем".

Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине