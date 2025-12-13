$42.270.01
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 17642 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 23851 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 24379 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 29380 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 35998 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 39796 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 47781 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 35980 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24618 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В США против Трампа подали иск из-за строительства бального зала в Белом доме

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Национальный фонд США по охране исторического наследия подал в суд на Дональда Трампа из-за строительства бального зала в Белом доме. Организация утверждает, что президент не имеет права изменять исторический облик резиденции без соблюдения установленных процедур.

В США против Трампа подали иск из-за строительства бального зала в Белом доме

Национальный фонд США по охране исторического наследия инициировал масштабный судебный иск против президента Дональда Трампа и его администрации с требованием прекратить строительство бального зала на территории президентской резиденции. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

Некоммерческая организация утверждает, что действующий президент не имеет права изменять исторический облик Белого дома без соблюдения установленных процедур проверки и учета мнения общественности.

Ни один президент не имеет законного права сносить части Белого дома без соответствующей проверки — ни президент Трамп, ни президент Байден, ни кто-либо другой. И ни один президент не имеет законного права строить бальный зал на государственной территории

- говорится в заявлении.

Активисты требуют немедленно приостановить работы, которые уже привели к сносу Восточного крыла, пока не будут получены необходимые разрешения и проведены обязательные консультации с общественностью.

Представлять интересы памятникоохранников в суде будет Грег Крейг, который ранее работал юристом в Белом доме во времена администраций Билла Клинтона и Барака Обамы.

Кроме президента, ответчиками по делу выступают Министерство внутренних дел, Служба национальных парков, Администрация общих служб США, а также руководители этих ведомств.

Напомним

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме, который финансируется из частных источников. 

Американский лидер заявил, что планирует назвать новый бальный зал Белого дома площадью 90 тыс. квадратных футов в свою честь. 

Глава Белого дома нанял новую архитектурную фирму Shalom Baranes Associates для надзора за дизайном его нового бального зала. Это произошло после разногласий с первоначальным дизайнером McCrery Architects относительно размера и сроков проекта.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Билл Клинтон
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден