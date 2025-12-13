В США против Трампа подали иск из-за строительства бального зала в Белом доме
Киев • УНН
Национальный фонд США по охране исторического наследия подал в суд на Дональда Трампа из-за строительства бального зала в Белом доме. Организация утверждает, что президент не имеет права изменять исторический облик резиденции без соблюдения установленных процедур.
Национальный фонд США по охране исторического наследия инициировал масштабный судебный иск против президента Дональда Трампа и его администрации с требованием прекратить строительство бального зала на территории президентской резиденции. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.
Детали
Некоммерческая организация утверждает, что действующий президент не имеет права изменять исторический облик Белого дома без соблюдения установленных процедур проверки и учета мнения общественности.
Ни один президент не имеет законного права сносить части Белого дома без соответствующей проверки — ни президент Трамп, ни президент Байден, ни кто-либо другой. И ни один президент не имеет законного права строить бальный зал на государственной территории
Активисты требуют немедленно приостановить работы, которые уже привели к сносу Восточного крыла, пока не будут получены необходимые разрешения и проведены обязательные консультации с общественностью.
Представлять интересы памятникоохранников в суде будет Грег Крейг, который ранее работал юристом в Белом доме во времена администраций Билла Клинтона и Барака Обамы.
Кроме президента, ответчиками по делу выступают Министерство внутренних дел, Служба национальных парков, Администрация общих служб США, а также руководители этих ведомств.
Напомним
В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил о старте строительства нового бального зала в Белом доме, который финансируется из частных источников.
Американский лидер заявил, что планирует назвать новый бальный зал Белого дома площадью 90 тыс. квадратных футов в свою честь.
Глава Белого дома нанял новую архитектурную фирму Shalom Baranes Associates для надзора за дизайном его нового бального зала. Это произошло после разногласий с первоначальным дизайнером McCrery Architects относительно размера и сроков проекта.
