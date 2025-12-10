В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа

скриншот / youtube.com/@AssociatedPress

Строительные работы в Белом доме по бальному залу президента США Дональда Трампа стоимостью 300 миллионов долларов идут полным ходом, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Как указывает издание, все, что осталось от места, где когда-то стояло 123-летнее Восточное крыло, - это руины, как показывают фотографии, сделанные на этой неделе.

Трамп заявил на Truth Social в минувшие выходные, что бальный зал будет "вдвое больше", чем планировалось изначально, и "пролет колонн был существенно увеличен для обзора", но проект "укладывается в рамки бюджета и опережает график".

