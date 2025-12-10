В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа

$42.180.11
Эксклюзив
08:28 • 606 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 14677 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 30919 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 31906 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 25952 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 52869 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 38550 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27077 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31324 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 61677 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"
9 декабря, 23:00 • 13795 просмотра
Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоны
9 декабря, 23:32 • 11516 просмотра
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС
10 декабря, 02:10 • 4748 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
05:30 • 11901 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP
07:35 • 6368 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
05:30 • 12059 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:34 • 52848 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности
9 декабря, 12:00 • 41449 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
9 декабря, 07:23 • 61665 просмотра
Никаких санкций, действовать через Россию
8 декабря, 15:38 • 20219 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Барак Обама
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венгрия
Государственная граница Украины
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа
07:53 • 1226 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам
9 декабря, 16:25 • 14100 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино
9 декабря, 08:36 • 31863 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
8 декабря, 15:34 • 32236 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 08:10 • 68567 просмотра
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 68567 просмотра
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Financial Times
Дипломатка

В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа

Киев • УНН
• 1202 просмотра

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Строительные работы в Белом доме по бальному залу президента США Дональда Трампа стоимостью 300 миллионов долларов идут полным ходом. Проект предусматривает увеличение размера зала, при этом укладывается в бюджет и опережает график.

Строительные работы в Белом доме по бальному залу президента США Дональда Трампа стоимостью 300 миллионов долларов идут полным ходом, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Как указывает издание, все, что осталось от места, где когда-то стояло 123-летнее Восточное крыло, - это руины, как показывают фотографии, сделанные на этой неделе.

Трамп заявил на Truth Social в минувшие выходные, что бальный зал будет "вдвое больше", чем планировалось изначально, и "пролет колонн был существенно увеличен для обзора", но проект "укладывается в рамки бюджета и опережает график".

Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома05.12.25, 08:50 • 78797 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite