У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа
Київ • УНН
Будівельні роботи в Білому домі щодо бальної зали президента США Дональда Трампа вартістю 300 мільйонів доларів йдуть повним ходом. Проєкт передбачає збільшення розміру зали, при цьому вкладається в бюджет та випереджає графік.
Будівельні роботи в Білому домі щодо бальної зали президента США Дональда Трампа вартістю 300 мільйонів доларів йдуть повним ходом, пише УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Як вказує видання, усе, що залишилося від місця, де колись стояло 123-річне Східне крило, - це руїни, як показують фотографії, зроблені цього тижня.
Трамп заявив на Truth Social минулими вихідними, що бальна зала буде "вдвічі більшою", ніж планувалося спочатку, і "проліт колон було суттєво збільшено для огляду", але проєкт "вкладається у межі бюджету та випереджає графік".
