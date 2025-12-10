У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа

скріншот / youtube.com/@AssociatedPress

Будівельні роботи в Білому домі щодо бальної зали президента США Дональда Трампа вартістю 300 мільйонів доларів йдуть повним ходом, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Як вказує видання, усе, що залишилося від місця, де колись стояло 123-річне Східне крило, - це руїни, як показують фотографії, зроблені цього тижня.

Трамп заявив на Truth Social минулими вихідними, що бальна зала буде "вдвічі більшою", ніж планувалося спочатку, і "проліт колон було суттєво збільшено для огляду", але проєкт "вкладається у межі бюджету та випереджає графік".

