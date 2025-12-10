У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа

$42.180.11
49.090.07
ukenru
9 грудня, 20:28 • 13727 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 29358 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 30493 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 24721 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 50922 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 37720 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 26798 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31162 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 42207 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 60718 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мародерство росії на ТОТ: держдума рф ухвалила закон про "безгосподарне" житло9 грудня, 22:28 • 10415 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 12942 перегляди
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 10676 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 10402 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 4256 перегляди
Публікації
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 10444 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 50918 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 40518 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 42205 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 60716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Барак Обама
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Угорщина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 368 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 13694 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 31459 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 31918 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 68263 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Financial Times
Дипломатка

У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Будівельні роботи в Білому домі щодо бальної зали президента США Дональда Трампа вартістю 300 мільйонів доларів йдуть повним ходом. Проєкт передбачає збільшення розміру зали, при цьому вкладається в бюджет та випереджає графік.

У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа
скріншот / youtube.com/@AssociatedPress

Будівельні роботи в Білому домі щодо бальної зали президента США Дональда Трампа вартістю 300 мільйонів доларів йдуть повним ходом, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Як вказує видання, усе, що залишилося від місця, де колись стояло 123-річне Східне крило, - це руїни, як показують фотографії, зроблені цього тижня.

Трамп заявив на Truth Social минулими вихідними, що бальна зала буде "вдвічі більшою", ніж планувалося спочатку, і "проліт колон було суттєво збільшено для огляду", але проєкт "вкладається у межі бюджету та випереджає графік".

Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому05.12.25, 08:50 • 78784 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite