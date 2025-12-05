Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома

Президент США Дональд Трамп нанял новую архитектурную фирму для надзора за дизайном его нового бального зала, сообщил в четверг Белый дом. Этот шаг произошел после многочисленных разногласий с его первоначальным дизайнером, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Президент выбрал Shalom Baranes Associates, фирму из Вашингтона, которая проектировала другие правительственные здания, для надзора за следующим этапом проекта, сообщил представитель Белого дома Дэвис Р. Ингл. Он добавил, что фирма присоединится к "команде экспертов, чтобы воплотить в жизнь видение президента Трампа по строительству того, что станет самым большим дополнением к Белому дому со времен Овального кабинета".

"Шалом — опытный архитектор, чья работа формировала архитектурную идентичность столицы нашей страны на протяжении десятилетий, и его опыт будет большим достоянием для завершения этого проекта", — сказал Ингл, имея в виду основателя фирмы Шалома Баранеса.

Выбор произошел после того, как Трамп столкнулся с первоначальным дизайнером, компанией McCrery Architects, на фоне того, как президент настаивал на увеличении размера и масштаба бального зала в сжатые сроки.

Джеймс Маккрери, который руководит компанией McCrery Architects, известной своей работой по строительству католических церквей, лично представил президенту планы дизайна, который бы соответствовал остальной части Белого дома. Но их видения разошлись, на фоне того, как "амбиции Трампа относительно этого проекта росли", пишет издание.

Настойчивость Трампа в том, чтобы бальный зал был завершен до окончания его срока полномочий в 2029 году, привела к небрежным планам, пишет издание. Различные планы, опубликованные до сих пор, включая поспешно изготовленную подрядчиком модель, в том числе окна, сталкивающиеся друг с другом, и лестницы, ведущие в никуда, отмечает издание.

Чиновник Белого дома настаивал, что McCrery Architects не заменяют, и что Маккрери, который в последние недели отказался от ежедневного участия в проекте, будет "ценным консультантом".

Дополнение

Трамп снес Восточное крыло в октябре, пообещав, что Белый дом не будет затронут, и стремится построить бальный зал более чем в четыре раза больший, чем тот, что площадью примерно 1900 кв. м в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде, который вдохновил его на строительство.

