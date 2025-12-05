Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома

$42.200.13
4 декабря, 20:25 • 13713 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 24492 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 22167 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 37977 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 28389 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 42858 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23099 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22499 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22686 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 32373 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Эксклюзивы
Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters4 декабря, 21:23 • 6238 просмотра
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 7460 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель02:35 • 8536 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 13754 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 10023 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 1082 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 15:01 • 37974 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 33268 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:12 • 42856 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 49697 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 15349 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 29097 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 30074 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 74707 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 77419 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Президент США Дональд Трамп нанял новую архитектурную фирму Shalom Baranes Associates для надзора за дизайном его нового бального зала. Это произошло после разногласий с первоначальным дизайнером McCrery Architects относительно размера и сроков проекта.

Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома

Президент США Дональд Трамп нанял новую архитектурную фирму для надзора за дизайном его нового бального зала, сообщил в четверг Белый дом. Этот шаг произошел после многочисленных разногласий с его первоначальным дизайнером, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Президент выбрал Shalom Baranes Associates, фирму из Вашингтона, которая проектировала другие правительственные здания, для надзора за следующим этапом проекта, сообщил представитель Белого дома Дэвис Р. Ингл. Он добавил, что фирма присоединится к "команде экспертов, чтобы воплотить в жизнь видение президента Трампа по строительству того, что станет самым большим дополнением к Белому дому со времен Овального кабинета".

"Шалом — опытный архитектор, чья работа формировала архитектурную идентичность столицы нашей страны на протяжении десятилетий, и его опыт будет большим достоянием для завершения этого проекта", — сказал Ингл, имея в виду основателя фирмы Шалома Баранеса.

Выбор произошел после того, как Трамп столкнулся с первоначальным дизайнером, компанией McCrery Architects, на фоне того, как президент настаивал на увеличении размера и масштаба бального зала в сжатые сроки.

Джеймс Маккрери, который руководит компанией McCrery Architects, известной своей работой по строительству католических церквей, лично представил президенту планы дизайна, который бы соответствовал остальной части Белого дома. Но их видения разошлись, на фоне того, как "амбиции Трампа относительно этого проекта росли", пишет издание.

Настойчивость Трампа в том, чтобы бальный зал был завершен до окончания его срока полномочий в 2029 году, привела к небрежным планам, пишет издание. Различные планы, опубликованные до сих пор, включая поспешно изготовленную подрядчиком модель, в том числе окна, сталкивающиеся друг с другом, и лестницы, ведущие в никуда, отмечает издание.

Чиновник Белого дома настаивал, что McCrery Architects не заменяют, и что Маккрери, который в последние недели отказался от ежедневного участия в проекте, будет "ценным консультантом".

Дополнение

Трамп снес Восточное крыло в октябре, пообещав, что Белый дом не будет затронут, и стремится построить бальный зал более чем в четыре раза больший, чем тот, что площадью примерно 1900 кв. м в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде, который вдохновил его на строительство.

На спутниковых снимках показали снос Восточного крыла Белого дома24.10.25, 08:31 • 4166 просмотров

Юлия Шрамко

