Аналитики Института изучения войны (ISW) не нашли никаких видеозаписей, а также местных или региональных сообщений о предполагаемой атаке украинских беспилотников на резиденцию российского диктатора владимира путина в новгородской области, о чем утверждал глава МИД рф сергей лавров. Об этом говорится в отчете ISW, передает УНН.

Детали

Как отмечают в ISW, кремль обвинил Украину в совершении дальнобойного удара беспилотников по резиденции президента россии владимира путина в Новгородской области 29 декабря. Глава МИД рф сергей лавров заявил, что ВСУ запустили 91 дальнобойный беспилотник по резиденции путина в новгородской области.

В ISW подчеркнули, что обстоятельства этого предполагаемого удара не соответствуют схеме наблюдаемых доказательств, когда украинские войска совершают удары по россии.

Подтвержденные украинские удары по россии обычно генерируют доказательства, которые можно наблюдать в открытых источниках. Такие доказательства включают видеозаписи, часто геолокационные, операций противовоздушной обороны, взрывов, пожаров или клубов дыма вблизи целевых объектов; заявления местных и региональных российских властей, которые обычно приуменьшают успешные украинские удары как "обломки" сбитых дронов; и сообщения местных источников и СМИ о пожарах или повреждениях таких объектов. ISW не наблюдала никаких таких видеозаписей, а также местных или региональных сообщений об украинских ударах вблизи резиденции путина, которые бы подтверждали утверждения лаврова - отмечают аналитики.

Они также добавили, что утверждение лаврова о сбитии 89 украинских дронов над новгородской областью также противоречит утверждению минобороны рф о том, что российские войска сбили 47 украинских дронов над областью в ночь с 28 на 29 декабря, что еще больше подрывает это утверждение.

Ранее украинские войска нанесли удары по многочисленным военным целям в Новгородской области, что имело мало доказательств. Кремль не предоставил никаких доказательств в подтверждение своего утверждения о том, что украинские войска обстреляли резиденцию путина - добавили в ISW.

Российские оппозиционные медиа опубликовали расследование относительно предполагаемого удара, в котором сообщалось, что жители Валдая не слышали, как работают системы ПВО ночью, хотя российские системы ПВО должны были бы сработать, чтобы сбить до 91 украинских беспилотников.

Напомним

Глава МИД рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.