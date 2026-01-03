Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе

В Обуховском районе Киевской области есть повреждения в результате атаки российских дронов ночью 3 января. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, пишет УНН.

Детали

По его словам, ночью РФ снова совершила атаку дронами по населенным пунктам Киевщины. В области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В то же время, отметил Калашник, в Обуховском районе зафиксированы повреждения двух частных домов, гаражного помещения и двух автомобилей. В домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

На месте работают все соответствующие оперативные службы, фиксируя последствия вражеской атаки, добавил глава ОГА.

