Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе

2 января, 16:10 • 17096 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 32044 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 37552 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 56008 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 34109 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 66850 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 95017 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 66467 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59862 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 202128 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Популярные новости
Николаев атаковали дроны: по меньшей мере три взрыва2 января, 23:39 • 4244 просмотра
В погоне за рождаемостью: Китай вернул налог на контрацептивы3 января, 00:15 • 3862 просмотра
Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД3 января, 01:34 • 9884 просмотра
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico05:40 • 5968 просмотра
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico05:40 • 5968 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 32835 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 51973 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 67694 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 202128 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 121078 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 39523 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 49896 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 49589 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 121078 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 46889 просмотра
Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Обуховском районе Киевской области в результате ночной атаки дронов 3 января повреждены два частных дома, гараж и два автомобиля. Пострадавших среди населения нет, объекты критической инфраструктуры не затронуты.

Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе

В Обуховском районе Киевской области есть повреждения в результате атаки российских дронов ночью 3 января. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, пишет УНН.

Детали

По его словам, ночью РФ снова совершила атаку дронами по населенным пунктам Киевщины. В области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В то же время, отметил Калашник, в Обуховском районе зафиксированы повреждения двух частных домов, гаражного помещения и двух автомобилей. В домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

На месте работают все соответствующие оперативные службы, фиксируя последствия вражеской атаки, добавил глава ОГА.

Ольга Розгон

