На фронте зафиксировано 116 боевых столкновений за сутки 2 января: карты от Генштаба

$42.170.00
49.550.00
ukenru
2 января, 16:10 • 16693 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 31175 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 36771 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 54914 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 33597 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 66570 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 94584 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 66340 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59782 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 201698 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
86%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Последствия вражеского удара по Харькову 2 января: 80 волонтеров помогают ликвидировать разрушенияPhoto2 января, 21:32 • 4690 просмотра
Большинство поляков не верят в завершение войны в Украине до 2026 года - опрос2 января, 21:59 • 6636 просмотра
Николаев атаковали дроны: по меньшей мере три взрыва2 января, 23:39 • 3544 просмотра
Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД01:34 • 8964 просмотра
Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico05:40 • 4936 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 32394 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 51570 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 67390 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 201700 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 120619 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 39346 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 49686 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 49390 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 120619 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 46721 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
9К720 Искандер
Фильм
Хранитель

На фронте зафиксировано 116 боевых столкновений за сутки 2 января: карты от Генштаба

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 116 боевых столкновениях на фронте 2 января, враг нанес 1 ракетный удар двумя ракетами, 57 авиаударов с применением 153 управляемых авиабомб, 6358 ударов дронами-камикадзе и 3223 обстрела. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

На фронте зафиксировано 116 боевых столкновений за сутки 2 января: карты от Генштаба

В течение суток 2 января на фронте зафиксировано 116 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3223 обстрела. Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Долинка, Новоандреевка, Магдалиновка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара, применив при этом четыре управляемые авиабомбы, совершил 77 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилипка и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Петропавловки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Ставки, Торское, Ямполь.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Северска, Закитного и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николаевка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филиал, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик трижды атаковал позиции наших подразделений в районах Плавней и Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 750 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 539 беспилотных летательных аппаратов и 101 единицу автомобильной техники оккупантов.

Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico03.01.26, 07:40 • 4956 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область