На фронте зафиксировано 116 боевых столкновений за сутки 2 января: карты от Генштаба

В течение суток 2 января на фронте зафиксировано 116 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3223 обстрела. Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Долинка, Новоандреевка, Магдалиновка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара, применив при этом четыре управляемые авиабомбы, совершил 77 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилипка и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Петропавловки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Ставки, Торское, Ямполь.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Северска, Закитного и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николаевка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филиал, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик трижды атаковал позиции наших подразделений в районах Плавней и Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 750 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 539 беспилотных летательных аппаратов и 101 единицу автомобильной техники оккупантов.

