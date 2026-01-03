Армія рф втратила 750 солдатів та 539 БпЛА за добу 2 січня - Генштаб

$42.170.18
2 січня, 16:10 • 14954 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 27261 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 33484 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 50237 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 31531 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 65195 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 92729 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 65764 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 59382 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 199841 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Популярнi новини
Кадрові перестановки триватимуть: Зеленський може замінити і главу СБУ - нардеп2 січня, 19:31 • 4238 перегляди
Трамп накинувся на Клуні через отримання французького громадянства. Актор відповів2 січня, 20:13 • 8128 перегляди
Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС ЧехіїPhoto2 січня, 20:38 • 5848 перегляди
Більшість поляків не вірять у завершення війни в Україні до 2026 року - опитування2 січня, 21:59 • 3300 перегляди
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД01:34 • 5170 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 30847 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 50140 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 66210 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 199841 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 118994 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 38752 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 48987 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 48736 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 118994 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 46185 перегляди
Армія рф втратила 750 солдатів та 539 БпЛА за добу 2 січня - Генштаб

Київ • УНН

 • 54 перегляди

російські війська зазнали значних втрат 2 січня, недорахувавшись 750 солдатів та 539 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 становлять 1210630 осіб.

Армія рф втратила 750 солдатів та 539 БпЛА за добу 2 січня - Генштаб

За добу 2 січня російські війська втратили на війні з Україною 750 солдатів та 539 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1210630 (+750) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11497 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23855 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 35744 (+24)
          • РСЗВ ‒ 1590 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1267 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 99582 (+539)
                    • крилаті ракети ‒ 4137 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 72688 (+101)
                            • спеціальна техніка ‒ 4035 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.

                              путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27.12.25, 20:44 • 10963 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Україна