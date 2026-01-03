Армія рф втратила 750 солдатів та 539 БпЛА за добу 2 січня - Генштаб
Київ • УНН
російські війська зазнали значних втрат 2 січня, недорахувавшись 750 солдатів та 539 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 становлять 1210630 осіб.
За добу 2 січня російські війська втратили на війні з Україною 750 солдатів та 539 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1210630 (+750) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11497 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 23855 (+4)
- артилерійських систем ‒ 35744 (+24)
- РСЗВ ‒ 1590 (+1)
- засоби ППО ‒ 1267 (0)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 99582 (+539)
- крилаті ракети ‒ 4137 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 72688 (+101)
- спеціальна техніка ‒ 4035 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.
