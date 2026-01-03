Армия РФ потеряла 750 солдат и 539 БпЛА за сутки 2 января - Генштаб
Киев • УНН
российские войска понесли значительные потери 2 января, недосчитавшись 750 солдат и 539 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 составляют 1210630 человек.
За сутки 2 января российские войска потеряли на войне с Украиной 750 солдат и 539 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1210630 (+750) человек ликвидировано
- танков ‒ 11497 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23855 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 35744 (+24)
- РСЗО ‒ 1590 (+1)
- средства ПВО ‒ 1267 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 99582 (+539)
- крылатые ракеты ‒ 4137 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 72688 (+101)
- специальная техника ‒ 4035 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.
