2 января, 16:10 • 14866 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 27024 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 33316 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 50017 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 31424 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 65149 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 92672 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 65744 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59373 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 199745 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Армия РФ потеряла 750 солдат и 539 БпЛА за сутки 2 января - Генштаб

Киев • УНН

 • 4 просмотра

российские войска понесли значительные потери 2 января, недосчитавшись 750 солдат и 539 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 составляют 1210630 человек.

Армия РФ потеряла 750 солдат и 539 БпЛА за сутки 2 января - Генштаб

За сутки 2 января российские войска потеряли на войне с Украиной 750 солдат и 539 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1210630 (+750) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11497 (+3)
      • боевых бронированных машин ‒ 23855 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 35744 (+24)
          • РСЗО ‒ 1590 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1267 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 99582 (+539)
                    • крылатые ракеты ‒ 4137 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 72688 (+101)
                            • специальная техника ‒ 4035 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.

                              путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются27.12.25, 20:44 • 10963 просмотра

