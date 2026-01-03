$42.170.18
2 січня, 16:10 • 16268 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 30303 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 35929 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 53647 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 33046 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 66164 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 94013 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 66146 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 59671 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 201218 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
На фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень за добу 2 січня: карти від Генштабу

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 116 бойових зіткнень на фронті 2 січня, ворог завдав 1 ракетний удар двома ракетами, 57 авіаударів із застосуванням 153 керованих авіабомб, 6358 ударів дронами-камікадзе та 3223 обстріли. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та два інші важливі об'єкти противника.

На фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень за добу 2 січня: карти від Генштабу

Протягом доби 2 січня на фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб.

Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Залізничне, Верхня Терса, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Новоандріївка, Магдалинівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та два інших важливих об’єкти противника

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому чотири керовані авіабомби, здійснив 77 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Ставки, Торське, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районах Сіверська, Закітного та Переїзного.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 10 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого.

На Оріхівському напрямку загарбник тричі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 750 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, чотири бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 539 безпілотних літальних апаратів та 101 одиницю автомобільної техніки окупантів.

