Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico

Несмотря на все разговоры о том, что западные санкции разрушают российскую экономику и принуждают кремль к капитуляции, владимир путин остается непоколебимым. Об этом пишет Politico, информирует УНН.

Отмечается, что независимо от резни на передовой или очередей россиян за газом из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, путин остается "настойчивым в выполнении своих максималистских требований". Тем временем существуют внутриполитические ограничения относительно того, на что может согласиться украинский Президент Владимир Зеленский, не вызывая негативной реакции общественности.

Тем не менее, (президент США Дональд) Трамп часто склонен думать, что сделка возможна. После саммита с путиным на Аляске Трамп ... объяснял французскому президенту Эмманюэлю Макрону, что, по его мнению, путин на самом деле хочет "заключить сделку для меня". "Я думаю, что он хочет заключить сделку со мной. Вы понимаете это? Как бы безумно это ни звучало"