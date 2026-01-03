Продолжение войны выгодно для Путина, что раздражает Трампа - Politico
Киев • УНН
Владимир Путин остается непоколебимым в своих максималистских требованиях, несмотря на западные санкции и удары украинских беспилотников. Его упрямство разочаровало Трампа, который считал, что сделка возможна.
Несмотря на все разговоры о том, что западные санкции разрушают российскую экономику и принуждают кремль к капитуляции, владимир путин остается непоколебимым. Об этом пишет Politico, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что независимо от резни на передовой или очередей россиян за газом из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, путин остается "настойчивым в выполнении своих максималистских требований". Тем временем существуют внутриполитические ограничения относительно того, на что может согласиться украинский Президент Владимир Зеленский, не вызывая негативной реакции общественности.
Тем не менее, (президент США Дональд) Трамп часто склонен думать, что сделка возможна. После саммита с путиным на Аляске Трамп ... объяснял французскому президенту Эмманюэлю Макрону, что, по его мнению, путин на самом деле хочет "заключить сделку для меня". "Я думаю, что он хочет заключить сделку со мной. Вы понимаете это? Как бы безумно это ни звучало"
Издание указывает, что упрямство российского лидера разочаровало Трампа, и он время от времени размышлял о том, не играют ли с ним.
российский лидер умело выбирает моменты для контактов, включая двухчасовой телефонный разговор, когда кремль заговорил о возможном саммите одновременно с допущением Трампом варианта передачи Украине крылатых ракет Tomahawk
Они добавляют, что, возможно, продолжение войны выгодно для путина - это еще больше напрягает европейские страны, которые испытывают финансовую нехватку, подрывает единство трансатлантического союза и отвлекает Запад от других глобальных вызовов.
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что "будет решать вопрос военным путем, если Украина не стремится к миру".
