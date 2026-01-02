Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос

Почти половина американцев не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении войны между Россией и Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Economist/YouGov, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Так, на вопрос о том, «как Дональд Трамп решает ситуацию с Россией и Украиной», 49 процентов респондентов сказали, что они «в целом не одобряют» и «категорически не одобряют». При этом 30 процентов опрошенных отметили, что частично или полностью одобряют действия президента США.

Издание напоминает, что в первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха.

Справочно

Опрос Economist/YouGov состоялся 26-29 декабря, в нем приняли участие 1550 респондентов. Его погрешность составляет 3,6 процентных пункта.

