1 января, 13:04 • 34107 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 50223 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 42507 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 40743 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 144670 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 142304 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 51251 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 43356 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 37100 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29996 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Опрос The Economist/YouGov показал, что 49% американцев не одобряют действия Дональда Трампа по войне между Россией и Украиной. Только 30% опрошенных поддерживают его подход.

Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос

Почти половина американцев не одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении войны между Россией и Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Economist/YouGov, сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Так, на вопрос о том, «как Дональд Трамп решает ситуацию с Россией и Украиной», 49 процентов респондентов сказали, что они «в целом не одобряют» и «категорически не одобряют». При этом 30 процентов опрошенных отметили, что частично или полностью одобряют действия президента США.

Издание напоминает, что в первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха.

Справочно

Опрос Economist/YouGov состоялся 26-29 декабря, в нем приняли участие 1550 респондентов. Его погрешность составляет 3,6 процентных пункта.

