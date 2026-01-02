$42.350.03
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Опитування The Economist/YouGov показало, що 49% американців не схвалюють дії Дональда Трампа щодо війни між росією та Україною. Лише 30% опитаних підтримують його підхід.

Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування

Майже половина американців не схвалюють дії президента США Дональда Трампа щодо війни між росією та Україною. Про це свідчать результати опитування The Economist/YouGov, повідомляє УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

Так, на запитання про те, "як Дональд Трамп вирішує ситуацію з росією та Україною", 49 відсотків респондентів сказали, що вони "загалом не схвалюють" та "категорично не схвалюють". При цьому 30 відсотків опитаних зазначили, що частково або повністю схвалюють дії президента США.

Видання нагадує, що у перший рік другого терміну Трампа його адміністрація наполегливо домагалася припинення війни в Україні, але без особливого успіху.

Довідково

Опитування Economist/YouGov відбулося 26-29 грудня, в ньому взяли участь 1550 респондентів. Його похибка становить 3,6 відсоткових пункти.

Вадим Хлюдзинський

