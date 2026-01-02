Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування

Майже половина американців не схвалюють дії президента США Дональда Трампа щодо війни між росією та Україною. Про це свідчать результати опитування The Economist/YouGov, повідомляє УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

Так, на запитання про те, "як Дональд Трамп вирішує ситуацію з росією та Україною", 49 відсотків респондентів сказали, що вони "загалом не схвалюють" та "категорично не схвалюють". При цьому 30 відсотків опитаних зазначили, що частково або повністю схвалюють дії президента США.

Видання нагадує, що у перший рік другого терміну Трампа його адміністрація наполегливо домагалася припинення війни в Україні, але без особливого успіху.

Довідково

Опитування Economist/YouGov відбулося 26-29 грудня, в ньому взяли участь 1550 респондентів. Його похибка становить 3,6 відсоткових пункти.

Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-Лаго