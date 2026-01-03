Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі
Київ • УНН
В Обухівському районі Київської області внаслідок нічної атаки дронів 3 січня пошкоджено два приватні будинки, гараж та два автомобілі. Постраждалих серед населення немає, об'єкти критичної інфраструктури не зачеплені.
В Обухівському районі Київської області є пошкодження внаслідок атаки російських дронів вночі 3 січня. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив, пише УНН.
Деталі
За його словами, вночі рф знову здійснила атаку дронами по населених пунктах Київщини. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.
Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
Водночас, зауважив Калашник, в Обухівському районі зафіксовані пошкодження двох приватних будинків, гаражного приміщення та двох автомобілів. У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади й покрівлі.
На місці працюють всі відповідні оперативні служби, фіксуючи наслідки ворожої атаки, додав очільник ОДА.
