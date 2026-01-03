Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі

$42.170.00
2 січня, 16:10 • 17112 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 32083 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 37594 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 56072 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 34134 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 66870 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 95058 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 66477 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 59870 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 202158 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Популярнi новини
Більшість поляків не вірять у завершення війни в Україні до 2026 року - опитування2 січня, 21:59 • 7506 перегляди
Миколаїв атакували дрони: щонайменше три вибухи2 січня, 23:39 • 4244 перегляди
У гонитві за народжуваністю: Китай повернув податок на контрацептиви3 січня, 00:15 • 3862 перегляди
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД3 січня, 01:34 • 9884 перегляди
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico05:40 • 5968 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 32856 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 51994 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 67709 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 202153 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 121100 перегляди
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 39529 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 49904 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 49597 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 121100 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 46897 перегляди
Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі

Київ • УНН

 • 24 перегляди

В Обухівському районі Київської області внаслідок нічної атаки дронів 3 січня пошкоджено два приватні будинки, гараж та два автомобілі. Постраждалих серед населення немає, об'єкти критичної інфраструктури не зачеплені.

Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі

В Обухівському районі Київської області є пошкодження внаслідок атаки російських дронів вночі 3 січня. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив, пише УНН.

Деталі

За його словами, вночі рф знову здійснила атаку дронами по населених пунктах Київщини. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Водночас, зауважив Калашник, в Обухівському районі зафіксовані пошкодження двох приватних будинків, гаражного приміщення та двох автомобілів. У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади й покрівлі.

На місці працюють всі відповідні оперативні служби, фіксуючи наслідки ворожої атаки, додав очільник ОДА.

На фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень за добу 2 січня: карти від Генштабу03.01.26, 08:39 • 1152 перегляди

Ольга Розгон

