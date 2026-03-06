Захват инкассаторов в Венгрии - Будапешт показал кадры задержания и изъятой наличности
Киев • УНН
Правительство Венгрии обнародовало фото наличности и золотых слитков, изъятых у семи задержанных украинских инкассаторов. Также были обнародованы видео задержания украинцев венгерскими спецслужбами.
Правительство Венгрии показало, как выглядят захваченные в украинских инкассаторских авто наличные средства и золотые слитки. Соответствующие фото опубликованы на странице в Facebook правительства соседнего государства, передает УНН.
Детали
Золото и деньги были изъяты венгерским Центром по борьбе с терроризмом у перевозчиков, направлявшихся из Австрии в Украину. Также сообщается, что было задержано семь граждан Украины, среди которых - бывший генерал спецслужб.
Они перевозили в двух бронированных автомобилях 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота
Кроме того, в сети появилось видео задержания.
Контекст
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.
НБУ также выпустил заявление, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".
В Украине впоследствии открыли производство из-за похищения украинцев и авто Ощадбанка в Венгрии. Украина также предупредила Венгрию относительно возможных санкций из-за захвата украинцев и анонсировала созыв иностранного дипкорпуса.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина ввела нефтяное эмбарго против Венгрии, а он применит все средства для его преодоления. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана и пригрозил заблокировать кредит ЕС для Украины.