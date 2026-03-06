Захват инкассаторов в Венгрии - Будапешт показал кадры задержания и изъятой наличности

Правительство Венгрии показало, как выглядят захваченные в украинских инкассаторских авто наличные средства и золотые слитки. Соответствующие фото опубликованы на странице в Facebook правительства соседнего государства, передает УНН.

Детали

Золото и деньги были изъяты венгерским Центром по борьбе с терроризмом у перевозчиков, направлявшихся из Австрии в Украину. Также сообщается, что было задержано семь граждан Украины, среди которых - бывший генерал спецслужб.

Они перевозили в двух бронированных автомобилях 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота - говорится в сообщении правительства Венгрии.

Кроме того, в сети появилось видео задержания.

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".

В Украине впоследствии открыли производство из-за похищения украинцев и авто Ощадбанка в Венгрии. Украина также предупредила Венгрию относительно возможных санкций из-за захвата украинцев и анонсировала созыв иностранного дипкорпуса.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина ввела нефтяное эмбарго против Венгрии, а он применит все средства для его преодоления. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана и пригрозил заблокировать кредит ЕС для Украины.