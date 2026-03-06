Захват инкассаторов в Венгрии - Будапешт показал кадры задержания и изъятой наличности

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 4290 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 11565 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 8566 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 13607 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 14583 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 16231 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 17249 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15508 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 13928 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 21164 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.3м/с
63%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto6 марта, 04:18 • 18688 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 22967 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 11821 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 19608 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 10976 просмотра
публикации
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 4074 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 11545 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 10989 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 19621 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 41879 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 22874 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 20186 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 22368 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 43577 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 49876 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Техника
Дипломатка
Фильм

Захват инкассаторов в Венгрии - Будапешт показал кадры задержания и изъятой наличности

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Правительство Венгрии обнародовало фото наличности и золотых слитков, изъятых у семи задержанных украинских инкассаторов. Также были обнародованы видео задержания украинцев венгерскими спецслужбами.

Захват инкассаторов в Венгрии - Будапешт показал кадры задержания и изъятой наличности

Правительство Венгрии показало, как выглядят захваченные в украинских инкассаторских авто наличные средства и золотые слитки. Соответствующие фото опубликованы на странице в Facebook правительства соседнего государства, передает УНН.

Детали

Золото и деньги были изъяты венгерским Центром по борьбе с терроризмом у перевозчиков, направлявшихся из Австрии в Украину. Также сообщается, что было задержано семь граждан Украины, среди которых - бывший генерал спецслужб.

Они перевозили в двух бронированных автомобилях 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота

- говорится в сообщении правительства Венгрии.

Кроме того, в сети появилось видео задержания.

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".

В Украине впоследствии открыли производство из-за похищения украинцев и авто Ощадбанка в Венгрии. Украина также предупредила Венгрию относительно возможных санкций из-за захвата украинцев и анонсировала созыв иностранного дипкорпуса.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина ввела нефтяное эмбарго против Венгрии, а он применит все средства для его преодоления. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана и пригрозил заблокировать кредит ЕС для Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаКриминал и ЧПНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Золото
Ощадбанк
Национальный банк Украины
Австрия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Будапешт
Украина