Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівки

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 5030 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 12707 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 9406 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 14024 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 14945 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 16475 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 17450 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15590 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 13988 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21215 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.3м/с
63%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 23324 перегляди
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05 • 7050 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 12198 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 20173 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 11488 перегляди
Публікації
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 4764 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 12709 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 11546 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 20235 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 42184 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Музикант
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 23068 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 20337 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 22506 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 43708 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 50004 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Техніка
Дипломатка
Фільм

Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівки

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Уряд Угорщини оприлюднив фото готівки та золотих зливків, вилучених у семи затриманих українських інкасаторів. Також були оприлюднені відео затримання українців угорськими спецслужбами.

Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівки

Уряд Угорщини показав, як виглядають захоплені в українських інкасаторських авто готівкові кошти та золоті зливки. Відповідні фото опубліковані на сторінці в Facebook уряду сусідньої держави, передає УНН.

Деталі

Золото і гроші були вилучені угорським Центром боротьби з тероризмом у перевізників, що прямували з Австрії до України. Також повідомляється, що було затримано сім громадян України, серед яких - колишній генерал спецслужб.

Вони перевозили в двох броньованих автомобілях 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота

- йдеться в повідомленні уряду Угорщини.

Крім того, в мережі з’явилось відео затримання.

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.

НБУ також випустив заяву, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".

В Україні згодом відкрили провадження через викрадення українців та авто Ощадбанку в Угорщині. Україна також попередила Угорщину щодо можливих санкцій через захоплення українців та анонсувала скликання іноземного дипкорпусу.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна запровадила нафтове ембарго проти Угорщини, а він застосує всі засоби для його подолання. Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана і пригрозив заблокувати кредит ЄС для України.

Євген Устименко

ПолітикаКриміналСвіт
Санкції
Війна в Україні
Золото
Ощадбанк
Національний банк України
Австрія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Будапешт
Україна