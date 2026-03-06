Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівки

Уряд Угорщини показав, як виглядають захоплені в українських інкасаторських авто готівкові кошти та золоті зливки. Відповідні фото опубліковані на сторінці в Facebook уряду сусідньої держави, передає УНН.

Деталі

Золото і гроші були вилучені угорським Центром боротьби з тероризмом у перевізників, що прямували з Австрії до України. Також повідомляється, що було затримано сім громадян України, серед яких - колишній генерал спецслужб.

Вони перевозили в двох броньованих автомобілях 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота - йдеться в повідомленні уряду Угорщини.

Крім того, в мережі з’явилось відео затримання.

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.

НБУ також випустив заяву, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".

В Україні згодом відкрили провадження через викрадення українців та авто Ощадбанку в Угорщині. Україна також попередила Угорщину щодо можливих санкцій через захоплення українців та анонсувала скликання іноземного дипкорпусу.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна запровадила нафтове ембарго проти Угорщини, а він застосує всі засоби для його подолання. Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана і пригрозив заблокувати кредит ЄС для України.