Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Президент Зеленский встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. Буданов должен сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и дипломатическом треке, а также обновить стратегические основы обороны.

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и назвал задачи нового руководителя ОП, пишет УНН.

Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины

- написал Зеленский в соцсетях 2 января.

"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт в этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов", - подчеркнул Президент.

Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институциями обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги

- указал Зеленский.

Дополнение

28 ноября Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса Президента указом Зеленского. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели у Андрея Ермака обыски.

4 декабря Президент Владимир Зеленский заявлял, что "в ближайшее время" будет решение относительно нового руководителя Офиса Президента после встреч с кандидатами на должность. Однако впоследствии сообщалось об отложении вопроса.

Юлия Шрамко

Политика
Военное положение
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина