Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. Буданов должен сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и дипломатическом треке, а также обновить стратегические основы обороны.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и назвал задачи нового руководителя ОП, пишет УНН.
Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины
"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт в этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов", - подчеркнул Президент.
Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институциями обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги
Дополнение
28 ноября Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса Президента указом Зеленского. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели у Андрея Ермака обыски.
4 декабря Президент Владимир Зеленский заявлял, что "в ближайшее время" будет решение относительно нового руководителя Офиса Президента после встреч с кандидатами на должность. Однако впоследствии сообщалось об отложении вопроса.