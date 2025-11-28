В САП та НАБУ підтвердили обшуки у Єрмака

Сьогодні, 28 листопада, НАБУ та САП проводять слідчі дії у глави Офісу Президента Андрія Єрмака, підтвердили в пресслужбах Спеціалізованої прокуратури та Національного антикорупційного бюро, пише УНН.

НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюється в межах розслідування - йдеться у повідомленні САП.

Деталі пообіцяли надати згодом.



Раніше УНН із посиланням на свої джерела повідомляв про обшуки у Андрія Єрмака. Наразі немає інформації, з чим пов'язані обшуки.

Довідково

Андрій Єрмак керівник Офісу Президента України з 11 лютого 2020 року. Перед цим працював помічником Президента України. Був членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", членом Національної інвестиційної ради. Багато років займався юридичною практикою та громадською діяльністю. Був засновником медійної компанії Garnet International Media Group. У 2019 році приєднався до передвиборчого штабу кандидата в Президенти Володимира Зеленського.