В САП та НАБУ підтвердили обшуки у Єрмака

$42.190.11
48.870.08
ukenru
07:16 • 222 перегляди
Пожежа в Гонконзі забрала життя 94 людей, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo
06:58 • 940 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 2156 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 2890 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 2670 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 25220 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 24206 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 36816 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 41766 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 22897 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"Photo27 листопада, 21:41 • 9246 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України27 листопада, 22:24 • 12209 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться27 листопада, 22:59 • 11589 перегляди
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto28 листопада, 00:57 • 10117 перегляди
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери01:30 • 9822 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 26199 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 36816 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 41767 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 33869 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 27103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 3346 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 30777 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 51705 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 84959 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 100323 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
FIM-92 Stinger

В САП та НАБУ підтвердили обшуки у Єрмака

Київ • УНН

 • 394 перегляди

НАБУ та САП проводять слідчі дії у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Обшуки санкціоновані та здійснюються в межах розслідування.

В САП та НАБУ підтвердили обшуки у Єрмака

Сьогодні, 28 листопада, НАБУ та САП проводять слідчі дії у глави Офісу Президента Андрія Єрмака, підтвердили в пресслужбах Спеціалізованої прокуратури та Національного антикорупційного бюро, пише УНН.

НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюється в межах розслідування

- йдеться у повідомленні САП. 

Деталі пообіцяли надати згодом.

Раніше УНН із посиланням на свої джерела повідомляв про обшуки у Андрія Єрмака. Наразі немає інформації, з чим пов'язані обшуки.

Довідково

Андрій Єрмак керівник Офісу Президента України з 11 лютого 2020 року. Перед цим працював помічником Президента України. Був членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром", членом Національної інвестиційної ради. Багато років займався юридичною практикою та громадською діяльністю. Був засновником медійної компанії Garnet International Media Group. У 2019 році приєднався до передвиборчого штабу кандидата в Президенти Володимира Зеленського.

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Обшук
Андрій Єрмак