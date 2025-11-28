В САП и НАБУ подтвердили обыски у Ермака

Сегодня, 28 ноября, НАБУ и САП проводят следственные действия у главы Офиса Президента Андрея Ермака, подтвердили в пресс-службах Специализированной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, пишет УНН.

НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования - говорится в сообщении САП.

Детали пообещали предоставить позже.



Ранее УНН со ссылкой на свои источники сообщал об обысках у Андрея Ермака. Сейчас нет информации, с чем связаны обыски.

Справка

Андрей Ермак руководитель Офиса Президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого работал помощником Президента Украины. Был членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", членом Национального инвестиционного совета. Много лет занимался юридической практикой и общественной деятельностью. Был основателем медийной компании Garnet International Media Group. В 2019 году присоединился к предвыборному штабу кандидата в Президенты Владимира Зеленского.