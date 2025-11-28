$42.190.11
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы
В САП и НАБУ подтвердили обыски у Ермака

Киев • УНН

 • 160 просмотра

НАБУ и САП проводят следственные действия у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Обыски санкционированы и осуществляются в рамках расследования.

В САП и НАБУ подтвердили обыски у Ермака

Сегодня, 28 ноября, НАБУ и САП проводят следственные действия у главы Офиса Президента Андрея Ермака, подтвердили в пресс-службах Специализированной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, пишет УНН.

НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования

- говорится в сообщении САП. 

Детали пообещали предоставить позже.

Ранее УНН со ссылкой на свои источники сообщал об обысках у Андрея Ермака. Сейчас нет информации, с чем связаны обыски.

Справка

Андрей Ермак руководитель Офиса Президента Украины с 11 февраля 2020 года. До этого работал помощником Президента Украины. Был членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", членом Национального инвестиционного совета. Много лет занимался юридической практикой и общественной деятельностью. Был основателем медийной компании Garnet International Media Group. В 2019 году присоединился к предвыборному штабу кандидата в Президенты Владимира Зеленского.

Татьяна Краевская

