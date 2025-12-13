Рішення щодо нового очільника ОП поки не очікується, буде "колективний Єрмак" - нардеп
Київ • УНН
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що нового голови Офісу Президента найближчим часом не буде. Замість нього працюватиме команда заступників та радників.
Рішення щодо нового керівника Офісу Президента поки не очікується, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у суботу у Telegram, пише УНН.
Деталі
"З головою ОП поки пролітають всі. Не буде в найближчий час рішення. Будуть заступники ОП і команда радників. Такий собі колективний Єрмак", - написав нардеп Ярослав Железняк.
Железняк також повідомив, що "Михайло Федоров замість голови ОП придумали нову роль. В теоретично в світлому майбутньому очолить нову партію Зеленського чи то публічно штаб на виборах".
Доповнення
28 листопада Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу Президента указом Зеленського. Це сталося після того, як НАБУ та САП провели в Андрія Єрмака обшуки.
4 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що "найближчим часом" буде рішення щодо нового керівника Офісу Президента після зустрічей з кандидатами на посаду. На зустрічі, з його слів, обговорили "формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України".