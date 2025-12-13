Рішення щодо нового очільника ОП поки не очікується, буде "колективний Єрмак" - нардеп

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 грудня, 01:49 • 13393 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 27987 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 34496 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 31875 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 36001 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 40531 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 46996 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 53556 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 40472 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 25036 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4м/с
69%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж13 грудня, 01:18 • 20545 перегляди
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа13 грудня, 02:28 • 11119 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto13 грудня, 02:48 • 16238 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 18227 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА05:47 • 14362 перегляди
Публікації
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 7084 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 25362 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 46996 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 42296 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 53556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Білл Клінтон
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Херсонська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп09:00 • 2754 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 42296 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 29734 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 60679 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 50494 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Рішення щодо нового очільника ОП поки не очікується, буде "колективний Єрмак" - нардеп

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що нового голови Офісу Президента найближчим часом не буде. Замість нього працюватиме команда заступників та радників.

Рішення щодо нового очільника ОП поки не очікується, буде "колективний Єрмак" - нардеп

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента поки не очікується, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у суботу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"З головою ОП поки пролітають всі. Не буде в найближчий час рішення. Будуть заступники ОП і команда радників. Такий собі колективний Єрмак", - написав нардеп Ярослав Железняк.

Железняк також повідомив, що "Михайло Федоров замість голови ОП придумали нову роль. В теоретично в світлому майбутньому очолить нову партію Зеленського чи то публічно штаб на виборах".

Доповнення

28 листопада Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу Президента указом Зеленського. Це сталося після того, як  НАБУ та САП провели в Андрія Єрмака обшуки. 

4 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що "найближчим часом" буде рішення щодо нового керівника Офісу Президента після зустрічей з кандидатами на посаду. На зустрічі, з його слів, обговорили "формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України". 

Юлія Шрамко

Політика
Обшук
Національне антикорупційне бюро України
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський