Решение по новому главе ОП пока не ожидается, будет "коллективный Ермак" - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что нового главы Офиса Президента в ближайшее время не будет. Вместо него будет работать команда заместителей и советников.
Решение по новому руководителю Офиса Президента пока не ожидается, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в субботу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"С главой ОП пока пролетают все. Не будет в ближайшее время решения. Будут заместители ОП и команда советников. Такой себе коллективный Ермак", - написал нардеп Ярослав Железняк.
Железняк также сообщил, что "Михаилу Федорову вместо главы ОП придумали новую роль. В теоретически в светлом будущем возглавит новую партию Зеленского или публично штаб на выборах".
Дополнение
28 ноября Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса Президента указом Зеленского. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели у Андрея Ермака обыски.
4 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что "в ближайшее время" будет решение по новому руководителю Офиса Президента после встреч с кандидатами на должность. На встрече, по его словам, обсудили "форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины".