Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВД
рф выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Решение по новому главе ОП пока не ожидается, будет "коллективный Ермак" - нардеп

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что нового главы Офиса Президента в ближайшее время не будет. Вместо него будет работать команда заместителей и советников.

Решение по новому главе ОП пока не ожидается, будет "коллективный Ермак" - нардеп

Решение по новому руководителю Офиса Президента пока не ожидается, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"С главой ОП пока пролетают все. Не будет в ближайшее время решения. Будут заместители ОП и команда советников. Такой себе коллективный Ермак", - написал нардеп Ярослав Железняк.

Железняк также сообщил, что "Михаилу Федорову вместо главы ОП придумали новую роль. В теоретически в светлом будущем возглавит новую партию Зеленского или публично штаб на выборах".

Дополнение

28 ноября Андрей Ермак был уволен с должности руководителя Офиса Президента указом Зеленского. Это произошло после того, как НАБУ и САП провели у Андрея Ермака обыски.

4 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что "в ближайшее время" будет решение по новому руководителю Офиса Президента после встреч с кандидатами на должность. На встрече, по его словам, обсудили "форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины".

Юлия Шрамко

Политика
Обыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский