російський диктатор Володимир путін доручив у 2026 році розширити так звану буферну зону на північному сході України. Таку заяву оголосив начальник Генерального штабу ЗС рф валерій герасимов. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Він повідомив, що путін доручив у 2026 році розширити буферну зону в Сумській і Харківській областях України поблизу російського кордону. За даними росЗМІ, він також інспектував угруповання військ "Північ".

Він нагадав, що це угруповання було сформоване на початку 2024 року. У москві стверджують, що його завданням є створення "буферу" вздовж кордону та відтискання українських сил углиб території України з подальшим розвитком наступальних дій.

Заява герасимова прозвучала на тлі погроз росії відповісти на нібито спробу "атаки" на резиденцію путіна, про яку москва заявила без надання доказів. Українська сторона ці звинувачення відкинула, назвавши їх спробою зірвати потенційні мирні переговори на тлі наближення війни до четвертого року.

Офіційної реакції України на слова герасимова станом на зараз немає.

