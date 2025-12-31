$42.390.17
Ексклюзив
07:11 • 2690 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 6246 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 20824 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 51963 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 37333 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32665 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30677 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21463 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19747 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24305 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна

Київ • УНН

 • 44 перегляди

російський диктатор володимир путін доручив розширити буферну зону в Сумській та Харківській областях України до 2026 року. Цю заяву оголосив начальник Генерального штабу ЗС рф валерій герасимов.

У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна

російський диктатор Володимир путін доручив у 2026 році розширити так звану буферну зону на північному сході України. Таку заяву оголосив начальник Генерального штабу ЗС рф валерій герасимов. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Він повідомив, що путін доручив у 2026 році розширити буферну зону в Сумській і Харківській областях України поблизу російського кордону. За даними росЗМІ, він також інспектував угруповання військ "Північ".

Він нагадав, що це угруповання було сформоване на початку 2024 року. У москві стверджують, що його завданням є створення "буферу" вздовж кордону та відтискання українських сил углиб території України з подальшим розвитком наступальних дій.

Заява герасимова прозвучала на тлі погроз росії відповісти на нібито спробу "атаки" на резиденцію путіна, про яку москва заявила без надання доказів. Українська сторона ці звинувачення відкинула, назвавши їх спробою зірвати потенційні мирні переговори на тлі наближення війни до четвертого року.

Офіційної реакції України на слова герасимова станом на зараз немає.

пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлю30.12.25, 13:09 • 24305 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Сумська область
Харківська область
Reuters
Україна