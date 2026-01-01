Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте

$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Популярные новости
Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь
1 января, 00:38
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию
1 января, 02:41
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год
05:48
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-Лаго
07:47
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном
08:01
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
30 декабря, 11:23
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
30 декабря, 10:14
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
30 декабря, 09:46
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
1 января, 00:07
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
1 января, 00:00
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
31 декабря, 15:46
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT
31 декабря, 12:49
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В новогоднюю ночь экстренные службы в Украине приняли более 5500 сообщений, обработав 1105 вызовов. Среди них два касались пиротехники: в Киеве информация не подтвердилась, а в Днепре ищут причастных.

Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте

В новогоднюю ночь экстренные службы в Украине приняли 5500 сообщений, обработали 1105 вызовов, в том числе и два по пиротехнике – в Киеве, где случай не подтвердился, и Днепре, где причастных ищут, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.

Как прошла новогодняя ночь. В период с 23:00 31 декабря до 05:00 1 января всего на линию 112 поступило более 5 500 сообщений, которые рассматривали различные службы

- сообщил Белошицкий.

По его словам, специалисты "обработали 1105 вызовов".

В частности, мы обрабатывали и вызовы об использовании пиротехнических средств. В столице - информация не подтвердилась, в Днепре - полицейские устанавливают лиц, причастных к запуску фейерверков

- написал полицейский.

Как сообщали в полиции Киева, по столичным телеграм-каналам распространилась информация о якобы запуске салюта в Шевченковском районе.

Новогодняя ночь в Киеве: полиция не зафиксировала грубых нарушений
01.01.26, 10:44

Также, по его словам, в эту новогоднюю ночь бойцы боевой бригады патрульной полиции "Хищник" находились на страже уничтожения врага на линии боевого соприкосновения.

"Новогодняя ночь прошла - мы круглосуточно остаемся на службе", - подчеркнул Белошицкий.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Новый год
Алексей Белошицкий
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Днепр
Украина
Киев