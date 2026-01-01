Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте

В новогоднюю ночь экстренные службы в Украине приняли 5500 сообщений, обработали 1105 вызовов, в том числе и два по пиротехнике – в Киеве, где случай не подтвердился, и Днепре, где причастных ищут, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.

Как прошла новогодняя ночь. В период с 23:00 31 декабря до 05:00 1 января всего на линию 112 поступило более 5 500 сообщений, которые рассматривали различные службы - сообщил Белошицкий.

По его словам, специалисты "обработали 1105 вызовов".

В частности, мы обрабатывали и вызовы об использовании пиротехнических средств. В столице - информация не подтвердилась, в Днепре - полицейские устанавливают лиц, причастных к запуску фейерверков - написал полицейский.

Как сообщали в полиции Киева, по столичным телеграм-каналам распространилась информация о якобы запуске салюта в Шевченковском районе.

Также, по его словам, в эту новогоднюю ночь бойцы боевой бригады патрульной полиции "Хищник" находились на страже уничтожения врага на линии боевого соприкосновения.

"Новогодняя ночь прошла - мы круглосуточно остаемся на службе", - подчеркнул Белошицкий.