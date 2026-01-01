$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 48622 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 60409 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 26897 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 27693 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 25810 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 23398 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 25773 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21032 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18485 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16722 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Новогодняя ночь в Киеве: полиция не зафиксировала грубых нарушений

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Новогодняя ночь в столице Украины прошла без грубых нарушений общественного порядка, преступлений не зафиксировано. Информация о запуске салюта в Шевченковском районе оказалась недостоверной.

Новогодняя ночь в Киеве: полиция не зафиксировала грубых нарушений
Фото: ГУНП Украины в Киеве

Новогодняя ночь в столице Украины прошла без грубых нарушений общественного порядка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Подробности

К несению службы были привлечены сотрудники территориальных управлений полиции, полка полиции особого назначения, патрульные полицейские, кинологи и взрывотехники.

Преступлений в Киеве не было зафиксировано. В то же время в столичных Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Шевченковском районе якобы был запуск салюта. По данным проверки было установлено, что эта информация является недостоверной.

Благодарен горожанам за сознательное отношение к ограничениям, связанным с военным положением, и содействие полицейским при выполнении ими своих служебных обязанностей. Безопасность столицы и ее жителей остается главным приоритетом для правоохранителей

- подчеркнул глава столичной полиции Дмитрий Шумейко.

Напомним

В ночь на 1 января россияне атаковали Украину 205 ударными БПЛА. Силы обороны сбили 176 из них, но зафиксировано 24 попадания в 15 местах.

Евгений Устименко

