Новогодняя ночь в Киеве: полиция не зафиксировала грубых нарушений

Новогодняя ночь в столице Украины прошла без грубых нарушений общественного порядка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Подробности

К несению службы были привлечены сотрудники территориальных управлений полиции, полка полиции особого назначения, патрульные полицейские, кинологи и взрывотехники.

Преступлений в Киеве не было зафиксировано. В то же время в столичных Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Шевченковском районе якобы был запуск салюта. По данным проверки было установлено, что эта информация является недостоверной.

Благодарен горожанам за сознательное отношение к ограничениям, связанным с военным положением, и содействие полицейским при выполнении ими своих служебных обязанностей. Безопасность столицы и ее жителей остается главным приоритетом для правоохранителей - подчеркнул глава столичной полиции Дмитрий Шумейко.

Напомним

В ночь на 1 января россияне атаковали Украину 205 ударными БПЛА. Силы обороны сбили 176 из них, но зафиксировано 24 попадания в 15 местах.